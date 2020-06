Efterladt skriver bog om seriemord

Malene Hasselblads mor blev 8. marts i fjor fundet død i sin lejlighed i boligbebyggelsen i Vangehusvej på det yderste Østerbro, og hvad der først blev betegnet som et naturligt dødsfald, viste sig at være et af tre mistænkelige dødsfald blandt damer i begyndelsen af firserne på Vangehusvej på ganske kort tid.

Det var Malene Hasselblad selv, der opdagede, at der ikke var tale om et naturligt dødsfald.

Hun var sikker på, moderen havde været udsat for en forbrydelse, da hun ikke kunne finde hendes nøgler, dankort, pas, sygesikring, pung eller håndtaske.

Dømt til livstid

Det blev starten på en lang proces, som Malene Hasselblad nu har skrevet en bog om. »Vinger før tid« er en barsk og personlig fortælling om en mordsag set fra den pårørendes perspektiv.

Søndag faldt der ifølge Ritzau dom i sagen, og en 28-årig mand blev idømt livstid i Københavns Byret for drabet på to kvinder, blandt andet Malene Hasselblads mor, mens retten ikke ville dømme ham for det tredje mord, han var tiltalt for, da de ikke mente, at der beviser nok for dette forhold.

Den 28-årige har anket dommen til landsretten.

At ville livet

I dagbogsform lukker Malene læseren ind i forløbet fra moderens død til domsfældelsen.

Hun deler alle sine tanker, oplevelser og følelser med læseren.

»Vinger før tid« henvender sig til alle, der har mistet, eller som kender nogen, der har.

Hun inspirerer til at finde bevare modet og ville livet på trods af barske vilkår og finde en mening i meningsløsheden.

»Du bliver aldrig den samme igen som før tabet. Livet bliver heller aldrig det samme – men det betyder ikke, at det aldrig nogensinde bliver godt,« fortæller Malene Hasselblad i en pressemeddelelse.

Malene Hasselblad (f. 1970) har tidligere boet på Østerbro. Hun er blandt meget andet forfatter, foredragsholder, tv-vært og iværksætter med flere virksomheder. Hun er desuden ambassadør for Foreningen Livsnettet, en non-profit-forening, der bekæmper social ensomhed.

Bogen udgives af Op Publish i samarbejde med Muusmann Forlag og udkommer til juli.