Overborgmester: Udledning af spildevand er aflyst

Efter mere end en uges debat om spildevand fra Nordhavn, kom overborgmester Frank Jensen (S) på banen i sidste uge og udtalte i en pressemeddelelse:

»Jeg er glad for at kunne sige, at den planlagte udledning af spildevand, der kun er mekanisk renset, nu er aflyst. Nu forpligter Københavns Kommune og HOFOR hinanden på at forsøge at finde en løsning. Vi har kæmpet i årtier for at opnå det lækre, rene badevand i Københavns Havn, og det vil vi kæmpe videre for – derfor vil vi selvfølgelig undgå ethvert udslip, som vi selv har kontrol over.«

HOFOR knokler

Københavns Kommune er den største medejer af forsyningsselskabet HOFOR, der har syv andre kommuner i hovedstadsområdet som øvrige ejere.

Andre nyheder

Spildevandet skulle være ledt ud i Øresund i fem dage i maj og skulle kun mekanisk renses og ikke gennem et renseanlæg.

Dette skyldes, at ledningen til spildevandet skulle undersøgelse som led i forberedelsen til byggeri i Nordhavn, hvor der skal være erhvervsbyggeri og parkeringskælder.

I begyndelsen meldte Hofor ud, at der ikke var noget alternativ til udledningen af spildevand. Nu meddeler de, at de knokler for at finde en anden løsning.

Ønsker høring

Som udløb af nyheden om det midlertidige spildevand fra Nordhavn, som blev aflyst, er der opstået debat om, at der fortsat er masser af spildevand, der ledes ud i Danmark generelt.

HOFOR ønsker på den baggrund en større høring om emnet til september. Selskabet gør opmærksom på, at de allerede er i gang med at reducere spildevandet fra to til en procent gennem investeringer i skybrudssikring og klimatilpasning, som det kendes fra Østerbro med klimakvarteret og Strandboulevarden.