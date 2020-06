Bygherre: Boliger tilgodeser naboer

Ejendomsselskab mener, at der er taget hensyn til naboerne ved byggeri af ungdomsboliger på Østerbrogade 190. De mener, at byggeriet vil give et løft til området.

Ungdomsboliger i seks etager på Østerbrogade 190 med kun 12-13 meter fra et eksisterende boligbyggeri.

Det har ført til protester, i forbindelse med at byggesagen har været i høring blandt naboerne i Lægeforeningens Boliger.

Engang lå der en tankstation, og i mange år var der et grønt område, som til tider var misvedligeholdt, indtil grunden blev solgt fra Lægeforeningens Boligers Fond til ’Ejendomsselskabet Østerbrogade 190’ i 2016.

Generer mindst muligt

I ejendomsselskabet mener man, at de har taget mest mulig hensyn til naboerne i byggeplanerne.

»Vi mener, at vi har fået lavet et projekt, som tilgodeser naboerne mest muligt, inden for de rammer der er for ejendommen. Vi har lagt huset i den ene side og ikke midt på grunden. Bygningen er udformet og placeret, så den generer naboerne mindst muligt,« siger Per Lynghøj, der er partner i Atlas A/S, som står bag ’Østerbrogade 190’.

– Men kan du ikke forstå naboernes modstand?

»Det er klart, at der bliver ændringer for dem, men de kan stadig kunne se ud til Østerbrogade i fremtiden. Ofte er det sådan, at uanset hvad og hvordan vi bygger, er der indvendinger,« lyder det fra Per Lynghøj, som lægger vægt på, at byggeriet vil give værdi til området.

Bidrager væsentligt

Der er tale om et træhus, som skal være med til at skabe boliger til unge i København, som der er mangel på.

»Vi syntes at det er et flot projekt der er med til at give området et kvalitetsløft, både bygningsmæssigt som et bæredygtigt byggeri, der også bidrager væsentligt til bylivet i dette område på Østerbro med ungdomsboligerne, og ikke mindst et dejligt udeareal for ejendommen og byens borgere,« siger han og lægger dermed op til, at der også bliver et rekreativt område, som alle kan benytte, på grunden.

Per Lynghøj fremhæver, at de har afleveret et projekt inden for kommunens retningslinjer.

Et alternativ til et seks etagers hus kunne være et hus i to etager, men det er ikke set som lige så attraktivt for lokalområdet, da der ikke vil være samme mulighed for et grønt område her, mener han.

Find bedre placering

Inden byggeriet går i gang, skal det godkendes i kommunen efter høringen af naboerne.

Som udgangspunkt skal det ikke behandles politisk, da der ikke er en lokalplan for området, og embedsmændene i Københavns Kommune mener, at det ligger inden for kommuneplanen, som sætter rammerne for, hvordan der må bygges i København.

Men skulle der komme et ønske, kan det tages op politisk.

Og det kan meget vel ske. Østerbro Lokaludvalg har henvendt sig til samtlige medlemmer af teknik- og miljøudvalget, heriblandt borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

»Lokaludvalget vil gerne på det kraftigste protestere mod byggeriet, som vurderes at være fuldkommen fejlplaceret. Der er tale om et højt byggeri meget tæt på den øvrige bebyggelse og uden sammenhæng med det øvrige byggeri. Der må kunne findes en anden og bedre placering,« skriver lokaludvalgets formand Allan Marouf i en skriftlig henvendelse.

Han mener, at lokaludvalget burde høres og orienteres i sådan en sag og oplyser, at udvalget ofte får besked i lignende byggesager, også selvom det ikke drejer sig om mere vidtgående ændringer af lokalplaner.

Der eksisterer ikke en fast procedure for, hvordan lokaludvalg orienteres i sådanne byggesager, men det appellerer Allan Marouf til, at der bliver i fremtiden.

