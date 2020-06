Konditaget vinder designpris

Parkeringshuse er ikke altid de mest charmerende steder i det offentlige byrum, men i Århusgadekvarteret i Nordhavn er parkeringshuset i en lidt anden kaliber. Her er taget omskabt til rum for sports- og legeaktiviteter i hele 24 meters højde.

Parkeringshuset har netop vundet den internationale designpris Danish Design Award i kategorien ’Liveable Cities’.

Danish Design Award er en pris, der hylder de bedste designløsninger, som kan gøre en forskel for vores samfund.

Juryen består af 15 medlemmer, der er eksperter indenfor dansk og internationalt design og innovation, og de har altså udråbt Konditaget til vinder af prisen med begrundelsen:

Andre nyheder

»Dette er første gang, vi ser et parkeringshus blive levende. Det levende tag er blevet indarbejdet i bygningen på en meget intelligent måde, så folk kan lege og udøve sport, mens de samtidig får adgang til en udsigt, som man normalt skal betale for. Det er denne form for arkitektur, der kan give Danmark en førende rolle internationalt.«

Konditaget Lüders er udviklet af By & Havn i samarbejde med DGI Storkøbenhavn, crossgym- og løbeeksperter samt Lokale og Anlægsfonden.

By & Havn sætter pris på anerkendelsen:

» Århusgadekvarteret er et bæredygtigt bykvarter, der primært består af karrébyggerier, og Konditaget er et svar på udfordringen, hvordan man etablerer sport og leg i et klassisk bykvarter. Kombinationen af aktivitetsmuligheder og den spektakulære udsigt har siden åbningen gjort Konditaget til et populært byrum og samlingssted for kvarterets beboere og besøgende fra nær og fjern. Det er dejligt at blive anerkendt for,« siger Anne Skovbro, der er administrerende direktør i By & Havn

Konditaget er et 2.400 kvadratmeter offentligt byrum med faciliteter til træning, ophold og leg. Faciliteterne ligger på taget af P-hus Lüders på Helsinkigade i Århusgadekvarteret i 24 meters højde. Der er offentlig adgang til Konditaget fra klokken 7 til 22.