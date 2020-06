Ingen forlængelse af høring om nyt bykvarter

Der bliver ingen forlængelse af høringen om det nye erhvervsområde Svanemølleholmen i Nordhavn. Det havde Østerbro Lokaludvalg ønsket, dels fordi der ikke havde været noget offentligt møde i coronatiden, og dels fordi der kom nye oplysninger frem i forløbet, da det var planen at udlede spildevand i Øresund i fem dage i maj.

Da den endelige beslutning først skal træffes i slutningen af 2020, mente lokaludvalget, der ville være god tid til et borgermøde i begyndelsen af efteråret.

Det er afvist af teknik- og miljøforvaltingen, som mener, at det er vigtigt for tidsplanen, at høringsperioden er afsluttet. I et brev fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) på vegne af forvaltningen, konstateres det, at udledningen af spildevand er aflyst.

Andre nyheder

Både bygningsmæssigt og trafikalt vil der være tale om større ændringer, og derfor mente lokaludvalget, at høringsfristen burde udsættes til efteråret, så man kunne nå at holde et møde.

Høringen om Svanemølleholmen er overstået, til gengæld kan du give dit besyv med, når det gælder det kommende kulturelle kraftcenter Tunnelfabrikken i Nordhavn. Her er der høring til 20. juli.

Tunnelfabrikken er en bygning fra 1990’erne, der havde som formål at udføre elementer til Øresundsbroen. Der er tale om, at det skal blive et kæmpe område for både iværksættere, kunst- og musikskoler, kultur- og idrætsfaciliteter og åbne værksteder. Find høringen her