Østerbrolærer løber med eftertragtet undervisningspris

For første gang i NEXT Uddannelses historie er det lykkedes en underviser at løbe med hovedprisen i Politikens Undervisningspris. Matematik- og kemiunderviser Frits Edslev fra Vibenshus Gymnasium modtog nemlig prisen i mandags.

Her blev den 62-årige underviser overrasket af Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, som var forbi Vibenshus Gymnasium med det glade budskab, og onsdag var direktør Ole Heinager også forbi med blomster og lykønskning til en tydeligt berørt Frits Edslev.

– Jeg er meget beæret over først og fremmest at være indstillet af eleverne og nu over at have vundet prisen, og det er stadig ikke sivet helt ind. Når jeg ser mig omkring her (Vibenshus Gymnasium, red.), så synes jeg, hånden på hjertet, ikke, at jeg er den bedste underviser, men jeg er selvfølgelig glad for, at mit engagement og min faglighed bliver anerkendt, sagde Frits Edslev omgivet af sine kollegaer i lærerkantinen på Vibenshus Gymnasium.

Frits Edslev har arbejdet på NEXT i 28 år og var med, da Vibenshus Gymnasium åbnede i 2005. Det er som nævnt første gang en NEXT-medarbejder vinder hovedprisen i konkurrencen. NEXT har dog tidligere vundet fire specialpriser.