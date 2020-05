BK Skjold får kæmpe skulderklap for børne- og ungdomsarbejdet

»Det er med stor fornøjelse – og en hel del stolthed – at vi kan fortælle, at DBU netop har offentliggjort, at BK Skjold i den kommende sæson vil være såkaldt licensklub som en ud af blot 47 klubber i Danmark,« skriver fodboldklubben BK Skjold.

Det skyldes blandt andet klubbens tilgang til børn og unge. En gruppe medarbejdere og trænere i klubben har arbejdet hårdt på at få beskrevet og dokumenteret den helt særlige Skjold-model. Modellen rummer det at give alle spillere på alle niveauer et ordentligt tilbud både sportsligt og aktivitetsmæssigt og samtidig udvikle en masse talenter. DBU har vurderet BK Skjold til en 1-stjernet klub. Kendetegnet for en 1-stjernet licensklub er, at klubben er »struktureret og har investeret i sine yngste miljøer« og »har klare retningslinjer for børnemiljøet, trænermiljøet og hvordan trænerne skal agere og opføre sig«.

Selvom BK Skjold er blevet en licensklub, har de i ansøgningsprocessen været meget åbne om, at de ikke ønsker at arbejde med selektering og frasortering af spillere. De tager ’stjernen’ som udtryk for, at DBU belønner klubben for at vælge deres egen strategi, som de stadig vil fortsætte med.