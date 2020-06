Utålmodighed efter dårlig sæsonstart: Storsatsende klub udskifter træneren

B.93 skal være flagskibet i danske damefodbold, er det meldt ud her i foråret, mens fodbolden lå stille i coronatiden. Derfor passer det ikke godt i klubben, at man er begyndt Kvalifiktionsligaen med to nederlag, og muligheden for oprykning er i en tynd tråd.

Det har man taget konsekvensen af. B 93 Q‘s bestyrelse meddeler at cheftræner Anders Vang og sportschef Lars Møller er stoppet med omgående virkning.

Ny cheftræner er Rasmus Good, som allerede har overtaget styringen af holdet, og vil stå i spidsen for holdet i den vigtige udekamp onsdag mod Ballerup Skovlunde Fodbold.

– B.93 ønsker at takke Anders Vang og Lars Møller for deres indsats. Begge har har gjort et flot og dedikeret arbejde for klubben siden deres ankomst, og dette ofte under vanskelige arbejdsbetingelse. B.93 ønsker dem begge god vind fremover, lyder det i en pressemeddelelse.