I delte foråret som aldrig før: Her er nogle af pletskuddene

Vores fotokonkurrence, der skulle vise læsernes indtryk fra vores bydele til dem, der må blive indendøre, modtog en overvældende mængde pletskud. Det var svært, men vi har fundet to vindere, en i Valby og en i Sydhavnen.

De lange gåture og hyggen i parken eller derhjemme med ungerne har kastet masser af stemningsbilleder af sig på mobilen eller kameraet, og folk har i stor stil delt deres pletskud på vores Facebook-sider ValbyLIV og SydhavnenLIV.

Idëen var, at dem, der ikke har chancen for at nyde vores områder i denne tid, kunne følge med i livet derude i foråret anno 2020 under overskriften: ’Til alle jer derhjemme’.

Der har været et mylder af gode skud, så det var nærmest umuligt at finde frem til to vindere – og tak for det.

Nu har vi dog fundet frem til de to, der har vundet et print af et valgfrit billede med indramning hos de lokale fotoforretninger Photo Care på Valby Langgade 75b og Populær Foto på Mozartsvej 5: Stort tillykke til Lene og Fabrizio.