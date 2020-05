Akavede 3D-skabninger ved Sydhavn Station

I efteråret 2019 startede Aske Thiberg sit residensophold på Udstillingsstedet Sydhavn Station. Opholdet er snart ved vejs ende og dette afslutter Aske med en soloudstilling.

Udgangspunktet for udstillingen ’Ingen Problemer’ er et 3D-animeret videoværk, som tager afsæt i seks karakterer og deres personlige forhold til hinanden: Et tidligere kærestepar, to venner i begyndelsen af 20´erne, og en far og hans datter. Karaktererne er alle 3D-scannede mennesker, der, alt imens man hører teksten af deres indre monolog, bevæger sig rundt i den ’virkelige’ verden, hvor de ikke helt passer ind. Deres hud lyser anderledes i solen, deres tøj reagerer ikke på vind og deres ansigtsudtryk forbliver den samme uanset hvad, der bliver sagt.

De benytter sig af håndtegn, akavede kropsbevægelser og dans, i et forsøg at iscenesætte de tekster der bliver læst op. Tekster der fortæller om følelsen af at skuffe sig selv og sine nærmeste.

Videoen vises inde i udstillingslokalet som en stor projektion på en svævende væg med et væg-til-væg tæppe og store røde siddepuder. I plakatfrisen i forhallen og i billboardet under togbroen vil karakterer fra videoværket gå igen, men nu befinder de sig i det omkringliggende lokaleområde; på stationen, på en græsplet ved Vestre Kirkegård og i S-toget på vej til eller fra Sydhavn Station.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og BKF og kan ses 29. maj til 5. juli torsdag til søndag klokken 13.00-17.00.

Udstillingsstedet Sydhavn Station ligger på Ernst Kapers Vej 1.

Se mere: sydhavnstation.info