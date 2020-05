Befrielsesdagen: Tag på en tidsrejse til Sydhavnen under besættelsen

Selv om de fleste nok går og drømmer om en befrielse fra coronafængslet for tiden, var det uden tvivl noget ganske andet at leve i fem år under tysk besættelse.

I anledningen af 75-året for Danmarks befrielse 5. maj 1945 havde foreningen Enghave Kanal planlagt en byvandring 4. maj om Sydhavnen under besættelsen, men den kan ikke gennemføres som planlagt.

Foreningen giver dog ikke op så let: Lokalhistorikeren Paul-Erik Lind, som skulle vise rundt, har lavet en virtuel byvandring om de voldsomme begivenheder, der fandt sted her i Sydhavnen under de fem års nazistisk besættelse. Den er delt op i tre afsnit: Sabotagerne mod de mange industrier, der var her i bydelen, de tyske terrormord, der ramte tilfældige borgere på Mozartsvej, og endelig de tusindvis af flygtninge, der kom til København og døde af underernæring og epidemier, som ligger begravet på Vestre Kirkegård.

»De tre korte film er lavet i al hast og med simpelt udstyr, men indholdet er så spændende som en gyserfilm,« lover Paul-Erik Lind.

Se den virtuelle sydhavnsvandring på hjemmesiden www.enghave-kanal.dk fra 4. maj – og husk levende lys i vinduerne mandag aften.