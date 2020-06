Niels bagte til sine naboer på Teglholmen: Nu vil han leve af brød

Niels Møller har et helt særligt forhold til Sydhavnen, det er nemlig ikke mindst takket være bydelens borgere, at han nu jagter sin store drøm.

Af Jens Meiniche Mouvielle

Hvis du en søndag morgen svinger forbi Teglholmen og ser en kø af mennesker, lige der ved Teglværksbroen, så er der en god chance for, at de venter på Niels Møllers bagværk.

29-årige Niels Møllers største kundegruppe i sin nystartede virksomhed ‘Møllers økologiske hjemmebag’, holder nemlig til i Sydhavnen, og det er der en helt særlig årsag til.

Det var nemlig i stuelejligheden tæt ved Teglværksbroen for tre år siden, at Niels Møller besluttede sig for at forsøge at skabe liv og nabofællesskab i nybyggeriet med de mange lejeboliger, og det skulle være gennem hans helt store passion: bagværk.

Andre nyheder

»Vi var lige flyttet til Teglholmen og savnede en bager eller noget andet, hvor folk kunne mødes til en sludder om morgenen og skabe lidt hygge, og så tænkte jeg, at det ligeså godt kunne være mig, der bagte,« siger Niels Møller med lys i øjnene og fortsætter:

»Det er en fed fællesskabsfølelse at give til et område, der er helt nybygget.«

Korn fra onklen i Jylland

Niels Møller er egentlig uddannet pædagog, men mødet med naboerne over bagværket fik ham til at jagte drømmen.

Før Niels Møller ved 9-tiden søndag kan komme trillende med ladcyklen fyldt til bristepunktet af morgenbrød, ligger en masse hårdt arbejde.

For at brødet er så friskt som muligt, står han nemlig i køkkenet i Kødbyen fra midnat. Produkterne i bagværket matcher Niels Møllers vestjyske hjemegn. En stor del af kornet er nemlig fra hans onkel i Vestjylland, og rapsolien er fra hans fætter.

»Jeg kan godt lide, at mine råvare kommer fra steder, hvor jeg ved, jeg kan stå inde for processerne. Det er ikke den nemmeste løsning, men alt det hårde arbejde lønner sig, når jeg kommer frem til Teglholmen ved 9-tiden og møder mine gamle naboer og andre, der kommer for at købe mit brød,« siger Niels Møller.

Niels Møller og hans forlovede nåede at bo i Sydhavnen i tre år. Sidste sommer rykkede de fra Sydhavnen til Islands Brygge, men han er ofte tilbage ved kajen, ikke mindst når ladcyklen er fyldt med varme surdejsboller og friske croissanter.

Næste gang, du kan møde Niels Møller og købe hans bagværk, er søndag 28. juni.