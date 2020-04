Klumme: »Jeg nyder faktisk det her fælles åndehul, hvor alt er gået i stå for en stund«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg fløj min sidste arbejdstur 19. marts, og 23. marts blev jeg sendt hjem i tre måneder med fuld løn.

Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke én eneste gang har kedet mig. Jeg har nydt hver en dag og samtidig gjort mit for at passe på mig selv og hinanden i fællesskabets ånd.

Mit kolonihaveområde er op mod de 100 år gammelt – hvis ikke ældre – og ligger ved udkanten af Frederiksberg, hvor Damhussøen nærmest er i baghaven. Vi har en lille, fin grussti og alt, som gror, gør det i en slags veltrimmet Bonsai-størrelse.

I haven sidder jeg royalt og vinker til revl og krat, der kommer på stien, og føler mig heller ikke på den måde isoleret. Jeg har nærmest udviklet indianer-ører og kinæstetiske fornemmelser, og jeg kan høre og mærke folks fodtrin på vej i den anden ende.

Folk stopper ofte op og beundrer min samling af amerikanske nummerplader, jeg har samlet fra USA og banket op på mit udvendige træslot fra stater i USA, jeg også har været i.

Så får jeg en lille sludder og dækket mit sociale behov. Jeg får også set Sjælland på køreture rundt i de smukkeste øde sprækker, mens foråret folder sig ud.

Vesterbro føles uendeligt langt væk, når først man opholder sig i jordhøjde i sin kolonihave. Vores andelsboligforening på Vesterbro har talt om eventuel altan. Men eftersom jeg mest opholder mig i min kolonihave, så snart der er plusgrader, og jeg kan tilføre vand i mine sommerrør fra egen helårsbrønd, har jeg ikke behov for altan på Vesterbro. Selvom jeg udmærket forstår, hvor skønt det er at være ude.

Jeg cykler mellem min lejlighed på Vesterbro og kolonihave på Frederiksberg, og det tager 25 minutter og giver motion i disse tider. Men der går ikke få øjeblikke fra nu, så er jeg mest på Frederiksberg over sommeren.

Når efteråret falder på, er det en utrolig luksus at have sin liebhaverhytte midt i hjertet af Vesterbro. Så på den måde har jeg indrettet mig godt og praktisk i storm og regn, vinter og slud eller sol over sommer, og alt er indenfor rækkevidde på det fine Frederiksberg og det trendy Vesterbro.

Jeg har nøje fulgt forårets liv i naturen den sidste måned. For midt her i coronatiden lever det liv videre, som om intet var hændt. Det sjoveste foto, jeg har set på de sociale medier i den forbindelse, er hellige køer i Indien, som er hoppet i hotellers swimmingpools. Naturen og dyrelivet har tilsyneladende en fest i disse tider.

Jeg savner intet. Jeg ser de mennesker, der beriger mit liv. Ligesom før corona. Dem, der får mig til at grine, udvikler min mentale horisont og inspirerer mig kunstnerisk. Mit liv i haven er åbent og udendørs, så på den måde kan jeg også være sammen med folk og holde fysisk afstand.

Set i bakspejlet på en køretur så jeg de smukkeste citrongule rapsmarker under en blå himmel. Og den slags syn giver mig en lykkerus, selvom jeg heller ikke glemmer, at muligheden for at se mere af det end normalt skyldes en elendig verdenstilstand af virus.

Men lad os nu sige, at virussen ramte mig på den hårde måde med et endt liv i respirator til følge, har jeg i det mindste været lykkelig optil. Heldigvis er det de færreste i Danmark, det rammer så hårdt. Tænk at bo i et land, der lukker ned, ligesom det meste af verden, af hensyn til dets beboere og ikke går i økonomisk panik, men derimod har så meget overskud i noget tid, at vi kan holde os kørende, mens ingen egentlig sulter. Det kan jeg ikke være taknemmelig nok over.

Og ligesom når en tsunami eller anden naturkatastrofe rammer, og ingen kan beskyldes for udåden andet end naturens kræfter, er der vel heller ikke nogen, man kan være rasende på med hensyn til Coronavirus.

Denne her tilstand, ja, ligefrem mulighed, varer ikke ved. Så jeg nyder faktisk det her fælles åndehul, hvor alt er gået i stå for en stund, alt imens hverdagen langsomt vender tilbage.