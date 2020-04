Klumme: Ydmygende møde med ukendt halvsøster

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Da jeg var cirka 12 år, dukkede min fars børn fra et tidligere ægteskab op, som min lillebror og jeg ellers aldrig havde set eller hørt om. En ny halvstorebror og halvstoresøster kom pludselig ind i familien.

Der var fest og glade dage i Haderslevgade. Min halvsøster var god til at bage boller, spille guitar, synge og så blændende godt ud. Selv var jeg en halvtyk, følsom pige på vej ind i teenagealderen med briller så store som hinkesten.

Min halvbror var høj og ranglet, mild og virkelig sød. Langt fra min fars blanding af et tyrannisk og dominerende væsen.

Min halvsøster var høj og flot, klædt i smart spadseredragt, var til disko og havde desværre også denne her dominerende tendens, hun nok har arvet fra vores fælles far. Min mor kunne rigtig godt lide min halvsøster og omvendt – de havde også sangen til fælles. Men set gennem mine teenageøjne var det både beundring, lidt frygt, men også en følelse af at være domineret både af min far og nu også af min halvsøster.

»Har du nedgroede negle, det ordner jeg!« sagde min halvsøster. Hun troede da bestemt også, at hun kunne alt, og jeg lod hende klippe min nedgroede tånegl. Det kunne hun selvfølgelig ikke, og jeg endte med mere betændelse og til sidst en operation for nedgroede tånegle.

Endnu værre og ydmygende var det, da min mor arbejdede i Magasinet Havemann, der lå på Vesterbrogade, hvor Føtex ligger nu. Og min model-flotte halvsøster mente, at vi skulle arbejde med min kropsholdning og femininitet. Det skulle foregå ved at øve sig på en slags catwalk gennem Magasinet Havemann. Så skulle jeg med hvalpefedt og overvægt på model-gåtur gennem parfumeafdelingen i Havemanns stueetage.

Jeg kan huske, at jeg havde en svangerskabsagtig skjorte på med broderede blomster og flade sko. Min halvsøster til gengæld havde høje sko, nederdel, langt lækkert hår og en guitar over skulderen. Og her måtte den klumpedumpe, som jeg var, komme sjoskende efter hende ned ad Vesterbrogade ind i Magasinet Havemann.

I parfumeafdelingen blev det ikke meget bedre med det skarpe lys og hendes kommanderende catwalkstemme: »Ret ryggen, op med skuldrene og go go. Vær’ stolt af dig selv, walk, walk.«

Hele stueetagen kunne høre og se, at der kom kvabsede sjoske forbi og gjorde sit bedste for at tage sig lige så lækkert ud som sin nyfundne halvsøster på Havemanns.

Pludselig ville min halvsøster være pædagog, og der blev hele garderoben og de politiske diskokugler skiftet ud med pædagogiske sutsko og Røde Mors rockcirkus. Hun er en af de få af de måske flere, end man regner med, som har levet af musik suppleret med dagpenge i årtier fra en villa og vovhund og et fedt lyd- og musikstudie i villakælderen. Fra diskodronning til pædagog. Noget af et kvantespring.

Hun var dog ikke specielt pædagogisk, når det kom til familie. Hun besøgte mig engang, da jeg boede i Californien og sagde for eksempel: »Man kan da også godt se på dig, at du er blevet gammel,« hvilket ikke føltes som en kompliment.

Men da vi gik catwalk igen mange år efter på Venice Beach, hvor jeg boede og kendte mange af kunstnerne, der sad og solgte kunst på strandpromenaden, var der pludselig en der sagde: »Hej. Dejligt at se dig – er det din mor?« Jeg må indrømme, at jeg grinede indvendigt. Det tror jeg så ikke, min halvsøster syntes var lige så sjovt. Min halvsøster lå også og bankede i loftet med et kosteskaft, fordi min sydamerikanske forlovede og jeg måske hyggede lidt for meget.

Til gengæld spillede hun didgeridoo og faldt godt ind med nogle af strandens øvrige hotelgæster.

Når nu 4. maj snart nærmer sig, vælger jeg trods barndommens ydmygelser at sætte min halvsøsters version af Poul Henningsens tekst og Kai Norman Andersens melodi ‘Man binder os på mund og hånd’ på anlægget.

Min halvsøster og hendes bedre halvdel har blandt andet engang modtaget LO’s kulturpris og JBF-Prisen (Jord- og Betonarbejdernes Fagforening) for deres musik og sang. Det er hendes vokaludgave af den danske sang- og tekstperle, jeg bedst kan lide at høre, når vi fejrer Danmarks befrielse – udover Liva Weels udgave naturligvis.

Min far var så begejstret for sin genforening med sine andre børn fra det tidligere ægteskab, at han i bedste Benny-stil fra Olsen Banden inviterede mine halvsøskende til Mallorca. Og der klaskede de to dominerende hoveder vist sammen, og det blev ikke fars fede genforeningsferie, som han havde forventet. Men jeg fik da en Maja-sæbe i gave, da han kom hjem, og alle var blevet uvenner på Mallorca.