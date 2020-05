Snart vil kunst lyse Valby Hallens grå beton op

Franciska Rosenkilde (Å)

Kultur- og fritidsborgmester, København

Meget er mærkeligt, og få ting er som før. Corona-krisen har ændret – og ændrer fortsat – vores by og tilværelse. Det meste er fortsat lukket, store forsamlinger og kram er noget, man kan drømme sig til, og hvordan alting ender, ved vi endnu ikke. Men heldigvis er ikke alt sat i stå.

I Valby Hallen er der således netop påbegyndt et større kunstnerisk stykke arbejde. Og i de kommende uger vil syv anerkendte danske og udenlandske kunstnere på initiativ af kurator og kunstsamler Jens-Peter Brask udsmykke tre af hallens udvendige mure med vægmalerier, som vi kender fra andre steder her i byen og i storbyer som f.eks. New York og San Francisco.

I kultur- og fritidsudvalget har vi afsat knap en halv million kroner fra Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste, fordi der er brug for kunst i det offentlige rum. Kunsten bliver kun mere levende og demokratisk, når den bliver tilgængelig for alle og måske endda optræder steder, hvor vi mindst venter det.

Tilgængelig kunst er i alle henseender en gave til et område og dets borgere. Og kultur, kunst og fritid kan sagtens hænge sammen. Ligesom kunsten kan være med til at løfte oplevelsen af at bo i en aktiv bydel.

Kunst er ikke kun det, øjet ser. Kunst er også med til at åbne vores øjne. For det uventede, det smukke og det skæve. Det, der ikke kan måles på en vægt, men som alligevel – og måske netop – har stor værdi.

Jeg glæder mig til at følge projektet over de kommende uger. At se kunsten blive skabt og de grå flader ændre udtryk.

Og jeg håber, at borgerne i Valby vil tage godt imod de nye lærreder, som Valby Hallens tre udvendige vægge snart vil udgøre.