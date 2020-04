19-årige William blæser forsker-konkurrence omkuld: »Han kan blive det hele«

Elev fra Sukkertoppen Gymnasium kåret til Årets Unge Forsker. Har opfundet banebrydende teknologi til selvkørende biler.

Sig navnet: William Bille Meyling. Dét navn kan meget vel blive meget stort på den internationale forsker-scene.

Det kun 19-årige megatalent vandt i sidste uge titlen Årets Unge Forsker i Danmark, fik 25.000,- som økonomisk bevis på titlen, og skal nu til science-konkurrencer i både Kina og Spanien.

Talentet har længe været åbenlyst, og således var William sidste år til forsker-OL i Azerbaijan som en del af det danske datalogi-landshold.

Revolutionerende algoritme

19-årige William vandt for at have skabt en algoritme der meget vel kan være revolutionerende indenfor teknologien til selvkørende biler.

»I efteråret udviklede jeg i forbindelse med min SOP-opgave en mindre algoritme, der kunne fjerne støj, altså det grynede, i billeder. Det er den algoritme, jeg har videreudviklet, så den nu kan segmentere billeder i realtid. Det er perfekt i forhold til selvkørende biler, der jo hele tiden skal optage, hvad der sker omkring dem, så de kan adskille for eksempel fodgængere fra træer, forklarer den unge forsker.

”Universel autonom graf-baseret billedsegmentering med næsten lineær gennemsnitskompleksitet” var titlen på det vindende projekt.

Williams underviser og vejleder Henrik Sterner, har kun lovord til overs for sin elevs præstationer.

Williams vejleder: »Simpelthen imponerende«

»Det her er 100% Williams sejr. Det er simpelthen et imponerende projekt, og han er allerede på et niveau, inden for klassisk datalogi, som man normalt kun ser på universitetet. Jeg tror, han kan blive til det hele, hvis han fortsætter sin udvikling. Om det bliver inden for forskning eller iværksætteri, må tiden vise, men William har det, der skal til.«

Også juryen var dybt imponeret over det unge super-talent.

”Alene at udvikle en sådan algoritme er en enorm udfordring, men at gøre det med yderligere krav er fænomenalt! Du udviser en omfattende forståelse af datalogiske principper og en vidtgående evne til at implementere dem, langt over et forventeligt niveau. Juryen er meget imponeret, over at du har programmeret det hele fra bunden”, udtalte juryen og understregede, at Williams forståelse af emnet og evnen til at opnå resultater »er bevist langt ud over, hvad man kan forvente.«

»Det er ret vildt«

Hovedpersonen selv kan stadigvæk ikke helt forstå og rumme den kæmpe anerkendelse og den flotte titel, da ValbyLIV fanger det 19-årige stortalent på telefonen.

»Jeg havde på ingen måde drømt om at jeg ville vinde noget som helst. Jeg tilmeldte mig jo bare med mit lille projekt, og anede jo ikke hvad jeg var oppe i mod. Så jeg havde ingen forventninger, og er stadigvæk overrasket, må jeg sige. Altså, jeg vidste jo godt at jeg havde fat i noget unikt og ret fedt, men at jeg ville vinde noget, dét havde jeg ikke lige set komme«, siger William Bille Meyling til ValbyLIV.

Rejserne til henholdsvis Kina og Spanien i efteråret 20 og foråret 21, ved den unge prisvinder ikke hvad han skal forvente sig af. Han ved ikke andet, end at hane har vundet dem, og at det er konkurrencer, og så tager han det som det kommer, siger han til ValbyLIV.

»I det hele taget tager jeg det hele som det kommer. Det hele er ret vildt og meget overvældende lige nu, og jeg må jo bare holde alt åbent og se hvad der sker. Jeg regner med at studere datalogi på universitetet når jeg har fået min studentereksamen, og så må jeg tage det hele et skridt ad gangen. Der er mange spændende retninger inden for datalogi; klassiske algoritmer synes jeg er spændende. Kryptografi er spændende, og image analysis som dette projekt handler om, er jeg også ret glad for. Så lad os se«, siger William, der tænker at både forskning og arbejde for større virksomheder er blandt drømmene.

»Og Silicon Valley kunne også være virkelig spændende«, slutter William Bille Meyling overfor ValbyLIV. I denne omgang.