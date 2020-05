Corona-comeback i Spinderiet

Spinderiet er i gang igen, og åbningen af det lokale center er forløbet uden panik, fortæller centerforeningens formand, som også er indehaver af Valby Isenkram. Og her har man en rigtigt fin maj måned.

I sidste uge åbnede Spinderiets butikker igen dørene for shoppelystne valbyborgere, naturligvis med alle tænkelige tiltag, så man kunne følge myndighedernes anvisninger til punkt og prikke: Plakater og kommunikation i hele centeret om at holde afstand, et kundetællersystem, som holder styr på, hvor mange kunder der er i centret, så man ikke overstiger det antal, der må være ifølge kvadratmeterantallet – og selvfølgelig håndsprit.

Andre nyheder

»Surrealistisk«

Torsdag summede der af liv på torvet midt i centret, dog med større afstand mellem folk end normalt, og hos Valby Isenkram var der gang i forretningen. Vi besøgte indehaver Hasse Sundøy, som også er formand for Spinderiets centerforening. 18. marts blev hans forretning lukket ned, men 19. april måtte butikkerne i centrets åbne område åbne igen. Det var dog en lidt spøgelsesagtig periode indtil sidste mandag, fortæller han:

»Det var en surrealistisk fornemmelse i så lang en periode. Vi er jo vant til, at der er åbent alle ugens syv dage, og så var der pludselig bare stille.

Vi har en app, som alle ansatte i centret har på deres telefon, hvor vi sender information ud om, hvad der foregår. Så den har vi kunnet bruge til at opdatere folk step-by-step.

Og så var man ellers hjemme. Så alt det, der skulle ordnes derhjemme, det er lavet nu. Men efter tre uger kunne jeg ikke rigtigt finde på mere. Jeg er jo vant til at gå på arbejde hver dag fra 9 til 19 – det er bare et andet liv. Man kan jo godt tage på ferie i to-tre uger, men så er det også rart at komme hjem til hverdagen. Jeg havde da aldrig regnet med, at der skulle ske sådan noget i min levetid,« siger Hasse.

Ingen panik

Selv om flere butikker har haft det hårdt og nogle er bukket under, har de respekteret spillereglerne, siger formanden for centerforeningen:

»Det har fungeret fint, men selvfølgelig er der mange butikker, som føler sig meget pressede – det er Arnold Busck jo et rigtig godt eksempel på. Selvfølgelig er der bekymringer, og Tøjeksperten er jo også i gang med en rekonstruktion, som man kan læse i nyhederne. Det her har stor betydning for visse brancher, for eksempel tøjbranchen, hvor de er inddelt i sæsoner, og forårsvarerne er jo næsten løbet nu. Så der er grå hår rundt omkring. Men der er ikke nogen, der har slået til Søren med de store køtilbud og 70 procents rabat – butikkerne har forstået budskabet. Selvføglgeig har butikkerne deres almindelige tilbud, men der er ikke nogen køer rundt omkring, det har været stille og roligt. Og i forhold til vores kundetæller har vi slet ikke været i nærheden af det antal, vi må have.

Andre nyheder

Vi er jo et lille hyggeligt familieorienteret center, hvor der måske har været mere tryk på i nogle af de store centre, men vi har ikke mærket spor panik.«

Tålmodige kunder

Sammen med en håndfuld butikker åbnede isenkræmmeren igen 22. april med alle ansatte, som man havde holdt fast i under lukningen, fortæller han:

»Det gik rigtig fint – kunderne var glade, og vi var glade for at se kunderne. Vi har selvfølgelig sørget for, at der kan holdes afstand og sprittes af. Vi har kun en i stedet for normalt to kasser åben, så der bliver mere plads i indgangspartiet, og afmærkning på to meter i de to gange.

Folk har været meget fine med at holde afstand og faktisk også meget tålmodige, når de nu skulle stå lidt mere i kø. De er endda kommet og takket os for, at vi er tilbage – det er virkelig gode, loyale, lokale kunder, vi har. Og det er jo essensen af vores lille lokalsamfund. Jeg er selv Valby-dreng og har været i den her virksomhed siden 1977, så det luner virkelig,« siger Hasse og fortsætter:

»Det er et fåtal, der er rigtigt nervøse, så hvis folk for eksempel går med maske, skal man selvfølgelig have respekt for det. Men jeg tror kun, vi har oplevet en håndfuld situationer, hvor folk har påtalt for eksempel afstanden. Og så prøver vi selvfølgelig at bede folk om at holde afstand oppe ved kassen. Jeg tror, de fleste har lært lidt af supermarkederne.

Jeg synes også, at de unge mennesker har vist respekt. Der har faktisk ikke været nogen problemer, og vi har haft en super dialog med både centerledelsen og politiet.«

Også salget ser lovende ud, melder Valby Isenkram:

»Det har været ekstremt positivt, også meget bedre end forventet. Vi ligger faktisk pænt til i forhold til de samme dage sidste år, så maj ser faktisk rigtig god ud. Det er selvfølgelig en fordel, at alle de andre butikker er åbnet nu og vi kan overholde de åbningstider, folk er vant til.

Men det er klart, at vi har droppet alle aktiviteter ude på torvet, og vi har fjernet de stole, der stod, for at undgå en situation, hvor folk forsamler sig eller drikker kaffe sammen. Og nu skal caféerne så i gang med et setup, der holder de retningslinjer, der er kommet for dem.

Hovedsagen er, at vi er kommet tilbage. Jeg mærker en optimisme rundt i butikkerne, men vi skal selvfølgelig lige rigtigt i gang igen, før vi kan se tendensen,« slutter Hasse Sundøy.