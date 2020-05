Direkte fra Ole og Kirsten på Stevns: Igen grønt på Grønttorvet

FællesGro rykker ind i skuret på det gamle grønttorv og Carlsberg Byen med lokal frugt og grønt fra juni måned.

FællesGro forsyner københavnere med lokalproduceret, økologisk frugt og grøntsager og skaber fællesskab mellem byboere og landmænd. I år udvider de med tre nye afhentningssteder – blandt andet i Grønttorvsparken og hos Gasoline Grill i Carlsberg Byen.

Fællesskab, medindflydelse og økologi er nøgleordene i det medlemsbaserede fødevareinitiativ, og visionen med FællesGro er at gøre økologisk fødevareproduktion til et fælles anliggende for producenter på landet og aftagere i byen.

Grønt på abonnement

Medlemmerne af FællesGro betaler forud for høstsæsonen for deres andel af høsten, landmanden producerer afgrøderne og FællesGro sørger for, at man kan afhente sin høst ugentligt på et afhentningssted i København.

»Med FællesGro gør vi det muligt for byboere at støtte op om småproducenter, så vi kan gå sammen, land og by, om at skabe mere lokalproduceret økologi,« siger Livia Urban Swart Haaland, som står bag FællesGro.

Som medlem kan man således afhente frisk, lokalproduceret økologi én gang om ugen i skuret i Grønttorvsparken på Grønttorvet eller foran Gasoline Grill på Bryggernes Plads i Carlsberg Byen.

Klaus Wittrup, som ejer Gasoline Grill, er meget begejstret for samarbejdet:

»Jeg har arbejdet seriøst med økologi siden 2005, så økologi ligger mit hjerte meget nært. Hos Gasoline Grill ønsker vi at udbrede kendskabet til og øge forbruget af økologiske råvarer, så vi glæder os meget over dette samarbejde – og til at lokale beboere kan komme forbi Gasoline Grill i Carlsberg Byen og afhente gode økologiske råvarer fra FællesGro,« siger han.

Stevns og Kirke Hyllinge

Høstposerne til Carlsberg Byen vil komme fra det familiedrevne Stensbølgård i Kirke Hyllinge, som drives af Kirsten Sivertsen, hendes mand Johan og deres søn Morten. Og det er gartner Ole Nørby, som driver gården Nørbys Grøntsager på Stevns, der kommer til at levere til Grønttorvet.

»Som en del af FællesGro er vi som grøntsagsavlere på forhånd sikret afsætning til medlemmerne. Det betyder, at vi kan fokusere på det gode håndværk i marken og levere helt friskhøstet grønt direkte fra mark til medlem.

Vi dyrker over 70 forskellige typer grøntsager, blandt andet kål, bladgrønt, urter og kartofler på Stensbølgård, og FællesGro hylder den mangfoldighed,« siger avler Kirsten Sivertsen.

Som medlem får man med årlige gårdbesøg og ugentlige beskrivelser indsigt i de processer, der ligger til grund for, at vi som forbrugere kan få frisk, lokal mad på tallerkenen.

Fakta: FællesGro

Det får du i høstposen: minimum seks forskellige afgrøder hver uge – og mulighed for tilkøb af økologiske æg, blomster samt andre varer fra økologiske småproducenter.

Carlsberg Byen: Foran Gasoline Grill, Bryggernes Plads 1, hver tirsdag kl. 16-19 fra 2. juni til 8. december.

Grønttorvet: Skuret i Grønttorvsparken hver torsdag kl. 16-19 fra 4. juni til 10. december

Livia Urban Swart Haaland og Kristian Skaarup, der står bag FællesGro, har længe arbejdet for mere økologi i byen. I 2014 grundlagde de sammen tagfarmen ØsterGRO på Østerbro. Siden har tagfarmen i samarbejde med Amager-bruget Seerupgaard produceret og afsat friske, økologiske grøntsager til foreningens medlemmer.

Se mere: www.faellesgro.dk