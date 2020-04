Buttenschøn var spillemand for Sluseholmen

Som en overraskelse til beboerne på Sluseholmen var der Skærtorsdag arrangeret musikalsk underholdning, som blev leveret af Thomas Buttenschøn. I løbet af eftermiddagen gik Thomas fra gård til gård med sin guitar og sang, så alle kunne høre med på afstand.

»Jeg har alle dage været en spillemand. Jeg elsker det, og det er blevet en del af min identitet. Men verden har ændret sig, og det er ikke længere forsvarligt at samle mange mennesker på en gang. I hvert fald for en stund.

Vi bliver nødt til at gøre tingene på en anderledes måde, end vi har været vant til. Skærtorsdag var jeg ude og spille for første gang i virkelig lang tid. Og jeg elskede det,« siger sangeren.

Thomas’ sang fik mange ud på altanen og ned i gården i det gode vejr, og det var meningen. Der skulle selvfølgelig holdes afstand og for at sikre, at det ikke blev glemt, fulgte et par venlige vagter med Thomas rundt og sørgede for, at folk ikke kom til at stå for tæt.