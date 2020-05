Kulturminister begejstret over valbyteaters digidrama: »Det var helt vildt«

Valbyteatret Teater V har netop lanceret et nyt online scenerum ved navn Future V, hvor forestillingerne sendes live på nettet.

I går havde Teater V så prøve på deres allerførste online liveforestilling ’SAFE SPACE’, et »digidrama«, og i den anledning havde teatret besøg af kulturminister Joy Mogensen (S), der udtrykte stor begejstring over forestillingen.

»Det var helt vildt. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at det kunne give den intense følelse, som liveforestillinger giver,« sagde Joy Mogensen (S).

Hun mener også, at forestillingen er et godt bud på, hvordan man kan lave teater i fremtiden.

»Jeg synes virkelig, at I er gået et langt skridt i ikke kun at prøve at tage det, vi kender ind i en ny virkelighed. Det er også at skabe noget til den nye virkelighed. Måske er der nogle erfaringer her, vi kan tage med videre,« lød det fra ministeren.

SAFE SPACE har premiere 28. maj med deltagelse af ministeren. Forestillingen streames over Zoom, som du skal downloade for at se forestillingen.