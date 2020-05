Tag til online-koncert med dyrehygge

Du læste måske interviewet med Valby-musiker Louise Dubiel om at skyde ny musikvideo midt i coronatiden i sidste uges avis. Louise livestreamer musik og historier næsten dagligt for tiden, og nu og hun og hendes band klar til at at holde en 45 minutters koncert fredag 29. maj klokken 19.00 med støtte fra Dansk Musiker Forbund.

»Vi holder koncerten ved Zoo foran savannen. Så der er hygge udsigt til dyr mens vi spiller,« siger Louise, som tager Kristian Martinsen og Dennis Flacheberg med på guitarer, Mikkel Schnettler på cajon.

Se Louises Facebook-side ’Louise Dubiel’.