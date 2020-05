Grøn Koncert aflyser ikke helt: Rykker ind i stuerne

Grøn Koncert, som vi kender det, er aflyst, men danskerne skal alligevel ikke snydes for ’Grøn’ denne sommer. Faktisk er hele Danmark hermed inviteret med til koncerten.

Muskelsvindfonden og Tuborg inviterer nemlig til folkefest lørdag 25. juli, og TV 2 sender live hele aftenen, mens NOVA sender liveradio dagen lang.

Alle, der ønsker at holde deres helt egen Grøn Koncert i privaten, kan deltage i en konkurrence om at blive en af de udvalgte Grøn Koncert-værter. Er man en af de mange heldige vindere, får man besøg af Muskelsvindfondens berømte crew, der monterer scene, lys og en bar med alt godt fra Tuborg. Og selvfølgelig medbringer de også det, det hele drejer sig om: Musikerne.

Andre nyheder

»Vi plejer, sammen med Tuborg, at være værter for otte koncerter hen over sommeren. Det kan ikke lade sig gøre i år, da det stadig er for risikabelt at samle tusindvis af mennesker til koncert. Så i år bytter vi rundt på rollerne og lader danskerne være værter for festen,« siger Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindfonden. Top-solister og stjernebands og mindre kendte bands og upcoming musikere gennemfører live-koncerter over hele landet og bidrager dermed til sommerfesten. Koncerterne er gratis, og derfor går der ikke nogen penge til Muskelsvindfonden i år.

Gennem de seneste 38 år har Grøn Koncert beriget de danske somre med landsturnerende stjerner. Det har været en fast sommertradition for venner og familier, der mødes til fællesskab, hygge og live-musik. Corona har i år tvunget arrangørerne til at tænke i nye baner. Derfor er hele Danmark inviteret til at afholde Grøn Koncert, nu blot i haven, i køkkenet, på altanen, på kollegiet, i gården eller på båden. Alle steder kan bruges, småt som stort, ude som inde.