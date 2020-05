Valby Kulturhus renoveres

Valby Kulturhus skal have et ansigtsløft. Og det skal der arbejdes på fra juli 2020 til december 2020.

Målet er, at kulturhuset skal løftes op til ’nutidig standard’. Istandsættelsen skal sikre let selvbetjent adgang for brugerne af huset og forene det kommende bibliotek på Toftegårds Plads og kulturhuset.

Valby Kulturhus er jo et ældre hus, som efter mange år på bagen er blevet slidt.

Istandsættelsen har fokus på at skabe bedre adgang for brugere, særligt den selvbetjente adgang, at toiletter, overflader og installationer lever op til nutidig standard. Derudover skal Teatersalen have et løft.

Tidsplanen

Med Budget 2019 blev der afsat 80,3 millioner til anlæg på Toftegårds Plads. Midlerne blev fordelt med 1,4 millioner kroner til udarbejdelse af en helhedsplan, 72,8 millioner kroner til etablering af et fritliggende nybygger (herunder Valby Bibliotek) og 5,7 millioner kroner til renovering af Valby Kulturhus.

Renoveringen bliver gennemført i etaper, så huset ikke lukkes helt ned på noget tidspunkt.

Der skal efter planen indgås en kontrakt med rådgiver i juni 2020. Derefter vil der blive udarbejdet en præcis tidsplan for renoveringen, som vil blive meldt ud på Valby Kulturhus’ hjemmeside og Facebookside.