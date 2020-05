Lokale rappere gi’r den op for Valby Bladet

Kender du rapgruppen Lotte Kørt? Det gjorde vi heller ikke, før der tikkede et nummer om os selv ind i mailboksen.v

»På Valby Bladet hersker der moral og etik, vores lokaljournalistiske ekspertise er unik.«

Dette er ikke starten på en selvforherligende artikel om vores egen avis, men derimod første linje i en sang, der lå i ValbyLIV’s indbakke på Facebook for et par uger siden. Og dén har vakt moro på redaktionen.

Det er raptrioen Lotte Kørt? feat. Hoste, som mødes en gang om måneden hos produceren Yannick Pedersen i Valby for at hygge og lave et nyt musiknummer. En af aftenerne lå der tilfældigvis en udgave af lokalavisen på bordet, fortæller den ene af rapperne Ekot:

»Da vi mødtes hos ham sidst i februar, ville han gerne have, at vi lavede et nummer med et tema. Vi havde vi egentlig ikke rigtigt forberedt noget, så vi gik i gang med en brainstorm, men kom ikke rigtig frem til noget.

Så på et tidspunkt begynder vi at sidde og bladre i jeres avis og falder over historien med en razzia i Folehaven, hvorefter teksten ’folehave, razzia, bilister med mobil bliver man træt af’ kom til verden. Så gik vi ellers i gang med at plukke historier og navne på folk i redaktionen ud og lave korte tekster om dem. Så der er ikke den store sammenhæng, ud over at alt, vi refererer til, kan findes i jeres avisudgave fra uge 7, 12.-18. februar 2020.«

Hygge på Soundcloud

De to rappere Søvnig og Ekot startede rapgruppen TungRøg i 2004, og sammen med produceren er det blevet til kunstnernavnet Lotte Kørt?. De stiler ikke efter glamour og hits, men hygger sig med musikken, fortæller rapperen:

»Vi er alle sammen i midt sidst 30’erne nu, så der er børn, arbejde, kærester og alt muligt andet, der gør det svært at mødes oftere. Så det er egentlig lige så meget for bare at mødes, hygge og drikke et par øl sammen, men det er selvfølgelig også fedt at skabe noget, som man så kan lytte til sammen næste gang, man mødes.

Vi har det med at lave ret fjollede tekster, men vi mødes jo også for at have det sjovt sammen, så vi griner meget, mens vi laver et nummer. Jeg tror, at vi med årene er kommet frem til, at vi egentlig bare skal lave noget musik og nogle tekster, som vi selv finder underholdende, og så må folk jo selv vælge, om de vil lytte til det.«

Lotte Kørt? kan findes på soundcloud.com. På deres side finder man titler som ’Genbrugspladsen’, ’Alle tøserne’, ’På dit ansigt’, ’Tryk play’ og – naturligvis i denne tid – ’Corona’.

Vi takker for nummeret, som du kan lytte til her, og runder af med endnu en linje fra ’Valbybladet’:

»Der er ikke tid til fis, i vores lokalavis…«