Brug for et federe klubhus? Søg om penge inden 1. maj

Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune har besluttet at rykke ansøgningsfristen for midler til renoveringer og mindre ombygninger i foreninger og klubhuse. Ophævelsen af anlægsloftet på grund af corona-situationen gør det muligt at foreninger kan ansøge på ny og frem til maj i år.

Lokale sportsklubber og foreninger får derfor en ny mulighed for at ansøge om en økonomisk håndsrækning til at opgradere deres faciliteter.

Udvalget har netop besluttet at igangsætte en ekstraordinær ansøgningsrunde til den såkaldte ’Klubhuspulje’ med henblik på at finansiere projekter på minimum 100.000 kroner, som kan gennemføres allerede i år. Det betyder, at der vil kunne ombygges og renoveres mere end ellers planlagt.

Det glæder Københavns kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Alt.):

»Den nuværende situation er usædvanlig, alvorlig og svær mange steder. Også i foreningslivet. Derfor glæder det mig meget, at vi kan hjælpe foreningerne, så de kan komme i gang med renoveringer og ombygninger,« siger hun og uddyber:

»En ekstraordinær situation kalder på ekstraordinære løsninger. Muligheden for renoveringer kan forhåbentlig være en hjælp i flere foreninger.«

Også formand for Folkeoplysningsudvalget Rikke Lauritzen (Enh.) glæder sig:

»Jeg vil virkelig gerne hjælpe vores gode og stærke foreningsliv, og derfor håber jeg, vi med den nye ansøgningsfrist kan levere en tiltrængt hjælp,« siger hun.

Foreninger og klubber kan ansøge om den nye pulje fra nu og frem til 1. maj 2020.

Klubhuspuljen er en årlig pulje på omkring seks millioner kroner, der støtter nybyggeri, ombygning og renovering af klubhuse og foreningslokaler.

Med regeringens aftale med Danske Regioner og KL om at suspendere anlægsloftet i resten af 2020 er det imidlertid blevet muligt at fremrykke midler fra Klubhuspuljen i 2021 og 2022 til i år. På den måde er det mulig at udbyde en supplerende Klubhuspulje i år. Det er den, der kan søges om nu.

Den nye Klubhuspulje betyder, at en række om- og tilbygninger kan realiseres i år. Dermed kan en række trængte foreninger få opgraderet deres faciliteter, samtidig med at der bliver arbejde til en række entreprenører og håndværkere.

