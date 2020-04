Hjælp med at gøre Valby forårsrent – i år med afstand

Valby Lokaludvalg efterlyser affaldshelte til den årlige forårsrengøring af bydelen. Den plejer at foregå ved en stor sammenkomst på Toftegårds Plads, men i år strækker den sig over hele uge 17 – uden fælles fest.

Den traditionelle ’Store Forårsrengøring’ bliver nu til en hel uges oprydning i Valby.

Lokaludvalgets miljøgruppe inviterer alle Valbys affaldshelte til at hjælpe med til at gøre Valby lidt renere og pænere i uge 17 – 20.-26. april – hvor der skulle have været afholdt ’Store Forårsrengøring’.

Forårsrengøringen som vi kender den, hvor 2-300 mennesker samles på Toftegårds Plads, er aflyst på grund af risikoen for at sprede corona-smitte, skriver lokaludvalget.

I stedet har miljøgruppen udnævnt hele uge 17 til rengøringsuge. Her vil de bidrage med tips og informationer om affald og affaldssortering og udlodde daglige præmier til Valbys affaldshelte i en fotokonkurrence.

Saml affald selv

I stedet for at mødes på Toftegårds Plads opfordrer vi alle Valby-borgere til at gå et par ture i uge 17, hvor de samler affald op, hvor det trænger.

»Vi kan desværre ikke lave en uddeling af udstyr, som vi plejer, men vi opfordrer til at bruge handsker, når du samler affald.

Gå en tur med handsker og pose et sted, hvor der trænger til oprydning, sorter gerne det indsamlede affald i egne skraldespande – de mest værdifulde fraktioner at udsortere er metal, elektronik, batterier og plast.

Hvis du ikke har mulighed for at sortere og bortskaffe farligt affald som batterier, spraydåser etc., skal du lade det ligge,« lyder opfordringen.

Ryd op efter dig selv

»Vi ved godt, at vi ikke får fjernet al henkastet affald i Valby på en enkelt uge. Men formålet med Store Forårsrengøring er lige så meget at øge opmærksomheden på alt det affald, der ligger og flyder,« skriver Valby Lokaludvalg.

Det affald, der smides på gaden bliver sjældent sorteret, men ender enten med meget langsomt at blive nedbrudt i naturen eller brændt på forbrændingen.

Dermed går vi glip af værdifulde ressourcer, der kunne have været genanvendt.

Det affald, der smides i naturen, langs veje og i grøftekanter, ved kysterne, på gaden og i byernes grønne områder kaldes også for henkastet affald. Det er det affald, Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på med deres årlige affaldsindsamling.

Og hvem genkender ikke synet af en smidt øldåse på deres løberute eller et cigaretskod på stranden?

Fotokonkurrence

Når du har samlet en god pose affald, så tag et billede og deltag i begivenhedens fotokonkurrence på Instagram, før du sorterer og smider ud.

Du kan deltage i fotokonkurrencen, som kører både på Instagram og på Facebook, hver dag i ugens løb.

Tag for eksempel et billede af stederne før og efter rengøring, dit indsamlingshold eller de sjoveste og mærkeligste ting, du har fundet.

Læg billederne på Instagram med hashtagget #storeforårsrengøring2020 eller i Facebook-begivenhedens daglige billedtråd.

Hver dag udtrækkes to vindere, der vinder gavekort til bæredygtige butikker eller oplevelser i Valby.

