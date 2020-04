Danmarks næststørste knudepunkt: Ny Ny Ellebjerg bliver mammut-station

Regeringen og støttepartier har fundet 52 millioner kroner, så der nu er penge til, at Ny Ellebjerg Station kan blive en ny trafikåre, der kan aflaste hovedbanen: Den nye station til godt en kvart milliard smelter to S-togsruter, godsbanen, to passagertogslinjer og metroen sammen.

De fleste, der har brugt Ny Ellebjerg Station, har flakket rundt for at finde netop dét spor og den transportform, de ledte efter. Stationen er i årevis blevet kritiseret for at være håbløs at finde rundt på med perroner både højt og lavt uden sammenhæng og logik.

Og med den kommende Ringsted-jernbane og metrostation bliver Ny Ellebjerg et trafikalt knudepunkt af de helt store – faktisk landets næststørste – for at aflaste Københavns Hovedbanegård: S-banen til Køge, S-ringbanen til Hellerup, fjern- og godsbanen til Sverige, fjern- og regionalbanen mellem Roskilde og København H, den nye Ringsted-bane, der er under opførelse, endestationen for sydhavnsmetroen fra 2024, busser og måske endda en fremtidig letbane kommer alle til at suse gennem stationen mellem Carl Jacobsens Vej og Ellebjergvej.

Ny transportaftale

Metroselskabet havde allerede afsat 110 millioner kroner, DSB 100, for at få skik på den nye mammut-station. Med en ny transportaftale spæder regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet de sidste 52 millioner kroner til projektet fra finansloven. Ombygningen af stationen har været flere år undervejs, og det glæder Valby Lokaludvalg, at det endelig er lykkedes at skrabe de i alt 262 millioner kroner sammen:

»I dag fremstår Ny Ellebjerg dog som en labyrint med vanskelige og uoverskuelige omstigningsmuligheder og perronadgange. Lokaludvalget arbejder for, at der iværksættes en sammenhængende løsning for stationen. (…) Det kræver optimale omstigningsmuligheder, hvis stationen skal fungere som en effektiv trafikmaskine.

Når man samler så mange projekter og bruger så mange penge på forskellige projekter i et så forholdsvis lille område som Ny Ellebjerg, og samtidig forventer, at stationen skal kunne fungere som trafikalt knudepunkt for hele København og aflaste Hovedbanegården i fremtiden, mener Lokaludvalget, at det er hovedrystende, at projekterne ikke tænkes sammen,« skriver lokaludvalget.

Fem-ti årigt projekt

Over de kommende fem-ti år skal der nu designes fælles omstigningsfaciliteter og bedre adgangsveje både under og over jordoverfladen. Tanken er at opføre et bygningskompleks hen over stationen, hvor kontorer, erhverv, butikker og boliger kobles sammen med det nye trafikknudepunkt.

I dag har Ny Ellebjerg Station cirka 5.000 daglige påstigninger, men det tal vil stige drastisk med de mange nye metro-, regional- og fjerntog til stationen.

»Det er en stor sejr, at der nu er afsat penge til at gøre Ny Ellebjerg til en velfungerende station, og vi glæder os til at følge arbejdet,« skriver Valby Lokaludvalg.