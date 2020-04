Frisørerne genåbnet med sprit, visir og smil

»Vi må bare tage det hele med et smil. Det gør kunderne heldigvis også«, siger Rikke Capaldi, da Valby Bladet kigger indenfor i den genåbnede salon på Valby Langgade.

Salonen har ligesom landets øvrige frisører været lukket ned på grund af corona-nedlukningen, men nu klippes der løs igen – også hos Capaldi, men med helt andre forholdsregler end man plejer.

»Vi har en helt klar procedure vi kører ved hver eneste kunde. Først bliver de bedt om at vente udenfor, indtil vi har gjort rent og sprittet af fra den forrige kunde. Så kommer kunden indenfor, spritter sine hænder af, lægger sin trøje eller jakke i en plastikpose, og så går vi ellers i gan. Og jeg har selvfølgelig visir på, ligesom vi beder kunden om ikke at tale når vi klipper front og sider, af hensyn til smitte. Ja, det er en ordentlig omgang, men sådan må det være – og som sagt tager vi det med et smil«, siger Rikke Capaldi, der kun har to kunder i salonen ad gangen.

Andre nyheder

»Jamen altså, alt vores værktøj bliver rengjort efter hver eneste kunde, og vi klipper med gummihandsker på. Og så holder vi god afstand. Vi må hellere være på sikre side. Vi er jo bare glade for at være i gang igen, og det er kunderne heldigvis også. De trænger også, kan vi se«, siger Rikke Capaldi til Valby Bladet.

Se videoen hvor Rikke Capaldi viser hele corona-proceduren på ValbyLIV på Facebook.