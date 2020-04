I dag er der gang i udendørs-idrætten igen, men kun for de få: Er din sport på listen?

Fra i dag kan få idrætsforeninger genoptage træningen på udvalgte udendørs idrætsanlæg i København – dog kun for godkendte foreninger og visse aktiviteter, indskærper kommunen.

I disse tider kan det være en fordel at udøve en idrætsgren, som fokuserer mest på det individuelle – eller meget små hold uden fysisk kontakt.

Tennisspillere, atletikudøvere og beachvolley-spillere er således nogle af de idrætsudøvere i København, der kan finde træningstøj, bold og udstyr frem. Fra i dag lørdag 25. april kan de nemlig igen benytte nogle af kommunens udendørs idrætsanlæg. Se hvilke typer idræt, der åbnes for, i bunden af artiklen.

Andre nyheder

Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI Storkøbenhavn har nået en fælles forståelse om at lade bestemte idrætsforeninger genoptage nogle af deres udendørs aktiviteter. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har, efter dialog med Sundhedsstyrelsen, præsenteret en række anbefalinger for udendørs idrætsaktiviteter.

De nye udfoldelsesmuligheder omfatter kun udendørs idrætsaktiviteter, hvor der ikke er kropskontakt mellem idrætsudøverne, for eksempel sportsgrene som tennis, atletik, beachvolley og cykelsport, og hvor der maksimalt er ti personer samlet.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) peger på, at der ikke er tale om en reel genåbning og siger i en pressemeddelelse:

»De nye anbefalinger gør, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for nogle idrætsforeninger at genoptage udendørstræningen på kommunens anlæg. I kultur- og fritidsudvalget ser vi frem til, at dele af det københavnske foreningsliv kan komme i gang igen med at dyrke deres idræt, men vi er samtidig enige om at slå fast, at der ikke er tale om en genåbning endnu.«

Formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Rikke Lauritzen (Enh.) supplerer:

»Jeg er glad for, at en lille del af foreningslivet så småt kan komme i gang igen med deres aktiviteter. Det har været nogle hårde måneder for alle. De få foreninger, der nu får lov til at dyrke deres idræt, skal naturligvis leve op til og følge alle krav og anbefalinger.«

Idrætsorganisationerne ser frem til, at dele af foreningslivet kan genoptage udendørs idrætsaktiviteter. Hans Natorp er formand for Idrætsforum København og næstformand i DIF. Han siger:

Andre nyheder

»Vi støtter, at kommunen giver mulighed for, at foreningerne kan benytte visse udendørsfaciliteter, så den udendørs aktivitet uden kropskontakt kan genoptages i foreningsregi inden for DIF og DGI’s retningslinjer, samt de nationale specialforbunds idrætsspecifikke anbefalinger.«

Formanden for DGI Storkøbenhavn Peder Nedergaard er også svært tilfreds med, at der nu så småt kommer gang i idrætten igen:

»Det er en stor arbejdsindsats fra både kommunen og politikernes side, der nu resulterer i, at nogle idrætsforeninger kan komme i gang med udendørs aktiviteter igen. Vi ved, at mange af foreningerne er klar og gerne påtager sig det ansvar, det kræver for at overholde retningslinjerne. Vi ser også alle frem til, at der i den kommende fase er endnu flere foreninger, der kan komme med i den gradvise åbning af foreningslivet i København.«

I takt med at flere og flere idrætter kommer med nye sundhedsanbefalinger, vil der løbende blive givet adgang til, at yderligere idrætsforeninger kan genoptage nogle af deres aktiviteter.

Her er listen og reglerne

Disse idrætter får mulighed for at genoptage aktiviteter på Københavns Kommunes idrætsanlæg fra i dag lørdag 25. april:

Tennis

Atletik

Beachvolley

Skydning

Motorsport

Frisbee golf

BMX-cykling

Rosport, herunder kajak, kano og SUP

Fodbold er altså ikke omfattet af ovenstående udmeldinger fra DIF. DBU anbefaler, at fodboldklubberne fortsat holder lukket. Københavns Kommunes boldbaner, kunstgræsbaner og boldbure vil derfor fortsat være lukkede for foreningsfodbold. Der streges ikke op på fodboldbaner og opsættes ikke mål.

I takt med at flere og flere idrætter kommer med nye sundhedsanbefalinger, vil der løbende blive givet adgang til, at yderligere idrætsforeninger kan genoptage nogle af deres aktiviteter.

Foreningerne er selv ansvarlige for at tilrettelægge aktiviteterne, så de lever op til de sundhedsmæssige retningslinjer og specialforbunds samt landsorganisationers vedledninger, herunder antal af medlemmer der er samlet, opsætning af plakater, adgang til sprit mv.

Københavns Kommunes omklædningsfaciliteter, klubhuse og toiletter vil fortsat være lukkede og kan ikke benyttes. Omklædning skal ske hjemmefra.

De udendørs idrætsanlæg er forbeholdt foreninger med gyldig booking eller brugsaftale. Indendørs-idrætter kan ikke booke udendørs tider.

Børne- og ungdomsforvaltningen råder over idrætsfaciliteterne i tidsrummet kl. 8-16.