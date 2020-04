Elever tilbage på Sukkertoppen: Studentereksamen er det vigtigste

Sidste mandag åbnede Sukkertoppen Gymnasium i Valby dørene for omkring 300 tredjeårseleverne. Afstand, håndvask, små grupper og skæve mødetider er en del af hverdagen.

»Det er fedt at være tilbage. Jeg har virkelig savnet mine venner og undervisningen med lærerne,« siger Amalie Heiberg, der lige har været i gang ved håndvasken.

Glæden var stor blandt både undervisere og elever, da Sukkertoppen Gymnasium mandag slog dørene op for gymnasiets afgangselever.

Det er et af Danmarks største tekniske gymnasier med over 1.000 elever – og over 300 3.g’ere vendte i går tilbage til en ny skolehverdag.

At det bliver en anderledes skoledag, stod dog klart allerede, da eleverne dukkede op fra morgenstunden. Her blev de mødt af opstillede håndvaske ved indgangene, hvor de den kommende tid skal vaske hænder, hver gang de passerer. Det er bare en af de mange foranstaltninger og regler, der er indført for at mindske risikoen for coronasmitte.

Håndvask og afstand…

Ud over den efterhånden så velkendte hyppige håndvask gennem hele skoledagen, skal eleverne på gymnasiet også holde to meters afstand både i forbindelse med undervisning og pauser. Derfor arbejder de typisk i små grupper i lokalerne, ligesom de møder ind på forskellige tider og har forskudte pauser klasserne imellem.

Amalie er elev på gymnasiet, og selv om hun skal vænne sig til en ny skolehverdag, så er hun glad for at være tilbage. Og hun sender ros til både lærerne og ledelsen på gymnasiet:

»Lærerne har virkelig gjort en stor indsats for at få hjemmeundervisningen til at fungere, og jeg fik da også vænnet mig til det, selvom det var mærkeligt i starten,« fortæller Amalie, som trods de uvante forhold er tryg ved at være på gymnasiet igen:

»Gymnasiet har været rigtig gode til at informere. Vi har næsten dagligt fået en status, om deres tanker og planer for genåbningen, så vi har haft en god fornemmelse af, hvad der skulle ske i dag. Jeg synes det er nogle gode tiltag med håndvask, afstand og skiftede møde- og pausetider, så jeg er helt tryg ved at være tilbage.

Alternativ studentertid

Ligesom de andre tilbagevendte elever bliver hun student til sommer, og hun har et lille håb om, at studenterdagene bliver nogenlunde normale:

»Vi ved jo ikke, hvordan det hele kommer til at foregå i forhold til translokation og vognture, men jeg håber da, at vi kan fejre det på en eller anden måde.

I sidste ende er det vigtigste dog at blive student, og det skal jeg nok bliver,« slutter Amalie