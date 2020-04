Porten til København: Vartegn og sikker smutvej

I fredags åbnede Folehavebroen efter en årelang kamp for en sikker vej over Holbækmotorvejens landingsbane ind til København. Formanden for Valby Lokaludvalg jublede på sin første tur.

»Porten til København,« er den blevet kaldt.

50.000 biler om dagen drøner under Folehavebroen, som fra i fredags gav omkring 4.000 daglige fodgængere og cyklister et sikkert alternativ til turen over den trafikerede vej. Og samtidig er broen et vartegn til inspiration for de mange firhjulede pendlere, fortæller formanden for Valby Lokaludvalg Michael Fjeldsøe, som vi følger på jomfruturen over det nye bygningsværk fredag eftermiddag.

»Vi har hele tiden haft en idé om, at broen skulle signalere København: Når folk kommer af motorvejen i deres biler og holder dernede, kan de sidde dernede og tænke på, at det kunne være meget nemmere at cykle afsted oppe på den dejlige bro. I modsætning til andre steder, hvor man prøver at lave sådan en port ind til byen, så er det her det faktisk. Man kører under den hver eneste morgen, hvis man pendler til København – en kæmpe synlighed for Valby.

Den er jo elegant, let og effektiv,« siger Fjeldsøe, inden vi begiver os henover de mange biler.

Over ti års kamp

Han har arbejdet for en sikker rute over den befærdede vej i godt ti år, og endelig er dagen kommet:

»Hele området her har jo ligget hen i årtier. Først skulle der køre en motorvej denne vej og så skulle der en jernbane ind,« siger Michael og peger ned på skinnerne.

»Den blev så udsat i ti år, inden de overhovedet begyndte på den. En dag sad vi til møde med Bane Danmark ovre i boligforeningens lokaler derovre bag Kulbaneparken. Og så sagde jeg, og hvis vi nu lægger jorden rigtigt, så kan vi bygge en bro her. De kiggede lidt underligt på mig, men flere og flere syntes, at det var en god idé, og ved kommunebudgettet i 2012 lykkedes det at få bevillingen på plads.

De skulle jo lige være færdige med Ringsted-banen, og det har været en stormfuld proces: Broen har været tæt på at blive aflyst to gange, senest på grund af anlægsloftet sidste år. Vi stod fast, men det er ikke sket uden drama,« påpeger lokaludvalgsformanden.

Sikker cykelforbindelse

Den primære årsag til at bygge bro ved Folehaven var trafiksikkerheden, men den har også en vigtig funktion i byens cykeltransport, både for pendlere og Valby-borgere, forklarer Michael Fjeldsøe:

»Før var der en fodgængerovergang dernede, som børn og cyklister på vej til Hvidovre skulle over. Og det er jo fuldstædig absurd at køre sådan en motorvej ind, og så skal de lige huske at stoppe alle sammen. Det kunne vi simpelthen ikke holde ud at se på.

Men ud over sikkerhedsproblemet så har vi også fået bundet cykelruterne i København sammen med en lang cykelsti ud til Brønshøj i den ene retning og en rute ned til vandet i den anden. Det er en fantastisk vej at cykle, helt fri for trafik hele vejen igennem. Og så har vi også en idé om, at vi engang får en cykelsti herfra og ned gennem Kulbaneparken, som munder ud nede ved genbrugsstationen.

Den her bro vil helt sikkert få folks øjne for Vigerslevparken meget mere op. Lige nu er den jo en fin park, men der er også planer om at fritlægge åen og slynge den, og så bliver det jo en superpark, så vi kan trække hele København herud,« siger en jublende Fjeldsøe, mens han trækker cyklen over den allerede godt trafikerede smutvej, hvor flere råber ’tak’ og ’tillykke’:

»Og man kan da allerede konkludere, at der er nogen, der har lyst til at bruge den…«

I forbindelse med broen er der også blevet etableret en dobbeltrettet cykelsti og fodgængersti mellem Vigerslevvej og Sønderkær, og de omkringliggende parkarealer vil i løbet af foråret få anlagt græs, og der vil blive plantet 72 træer.

