På skraldejagt med Jane og Nanna: Skodder, plastic og underbukser

Sidste uge var store skraldeuge i Valby. Den årlige affaldsindsamling var udvidet til en hel uge som erstatning for den traditionelle ‘Store Forårs-rengøring’. Vi gik skraldetur med Jane og Nanna, som ikke fatter, at folk bare smider ting på gaden.

Miljøgruppen under Valby Lokaludvalg sendte i sidste uge alle Valbys affaldshelte til at hjælpe med til at gøre bydelen lidt renere og pænere. Der skulle nemlig have været afholdt ’Store Forårsrengøring’, hvor 2-300 mennesker plejer at samles på Toftegårds Plads, gå på skraldejagt og hygge.

I år blev det mere til en række soloekspeditioner for deltagerne, der blev opfordret til at gå et par ture med platichansker og en affaldssæk. Og dét er lige præcis, hvad Jane Backer og hendes datter Nanna fra Vigerslev Vænge gjorde. Ikke bare på grund af affadsugen, for det er faktisk blevet en del af deres hverdag, fortæller Jane ved starten af affaldsruten lige overfor Vigerslev Kirke, bevæbnet med fejebakke, handsker og poser:

»Det her er et af de værste områder. Der er simpelthen så meget skrald, og det er jo så åndssvagt, når der står en skraldespand lige her. Og ligger ligger der skodder og affald hele vejen rundt omkring den – det er lidt dumt, at de ikke udskifter skraldespandene til den model, hvor der er plads til skodder. De ser bare klamt ud, og så er der alle mulige kemikalier i dem. Hov, se der, Nanna, husk at der er pant på dåserne.«

Nanna og hendes morfar har et sideprojekt kørende: De samler metalsplitterne fra dåser til et særligt formål:

»Dåseringene har en særlig legering, som man bruger til skruer og den slags – man laver blandt andet proteser af dem i Asien. Så de er i gang med en kæmpe samling,« siger Jane.

Mere opmærksomhed

Hun mener, at der stadig mangler fokus på affaldssituationen, så hun er glad for initiativet:

»Det er fedt, at Valby Lokaludvalg laver sådan et initiativ, det kan sætte lidt fokus på det. Og så håber jeg, at dem, der står og ryger ved busstoppestedet og ser, at vi faktisk rydder op, lige tænker sig om en ekstra gang. Jeg tror, det virker, når man laver et event ud af det. Så vi giver den ekstra gas i den her uge.

Der mangler måske stadig noget information om, hvad alt det her skrald egentlig gør ved naturen. Det er da fair nok, hvis folk ikke mener, de skal samle noget op, som de ikke selv har smidt. Men det er jo heller ikke fordi, jeg gider det. Vi snakker alle sammen om, at vi gerne vil være ude og nyde naturen, men det er jo ikke særlig lækkert, hvis det hele flyder med skrald og skodder.

Hvis vi er på en legeplads eller i en park og alligevel går forbi noget skrald, så kan vi godt finde på at rydde op. Eller når man står og venter på bussen… Men nu er det jo ikke altid, jeg lige har kost og fejebakke med. Og vi passer selvfølgelig på os selv, vi har sprit og vådservietter, og vi står ikke og trækker tyggegummi op fra fortovet. Neeej, se, det ligner jo, at nogen har tømt et askebæger her.«

»Meningsløst«

Men er det ikke en håbløs mission?

»Når vi kommer herned i morgen, ligger der helt sikkert skrald igen. Men altså, hvis man ikke gør en indsats, så er det jo lidt ’de andre’, der vinder. Og hvis vi er synlige, så folk tænker: ’Hvad fanden laver de to idioter der? Hvor ulækkert’, så kan det måske have en effekt.

Det er jo meningsløst bare at smide det. Og selv om der er bødeforlæg for at kaste skrald på gaden, så har jeg aldrig hørt om nogen, der har fået en bøde,« griner Jane Backer.

Nanna har altid hjulpet med at samle affald, hvis hun lige falder over det. Men hvad med vennerne?

»Neeej, de samler ikke rigtigt op, hvis de ser noget,« siger Nanna – som dog heller ikke har fået besked på at samle affald, når hun er ude at lege.

Dagens fangst: En bunke skodder, en vante, et par underbukser, en karklud, dåser, flasker, en bananskræl og masser af plastic.