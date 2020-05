Institutioner indtager idrætsmekka: Hafnia-Hallen sprudler af børneliv

Den selvejende idrætshal Hafnia-Hallen i Valby Idrætspark tager imod flere børnehave- og skolebørn i disse tider. Pædagoger og lærere jubler, og hallen holder – næsten – skruen i vandet.

Det er coronatid og idrætsfaciliteterne er lukket. Det er en bet for Hafnia-Hallen, som er afhængig af indtægterne, men skoler og institutioner kan de heldigvis hjælpe, så fra i mandags blev idrætsmekkaet i Valby Idrætspark omdannet til børnehave for 45 børn og klasselokale for to skoleklasser.

Børnehavejubel

Fra tidlig morgenstund mandag mødte forældrene fra Valby-institutionen Isbjørnen op med poderne til en noget anderledes pasningsordning: Den ene ende af Hafnia-Hallen på Julius Andersens Vej er omdannet til børnehave for institutionens ældste børn, og her er både sprit, håndvaske, en multihal delt i to zoner, flere små grupperum og en halv fodboldbane at boltre sig på.

Andre nyheder

Jesper Juhl er en af pædagogerne for de 23 snart-skolebørn, der er med tirsdag. Og det er bestemt ikke en skidt løsning, fortæller han:

»Vi har virkelig fået nogle fede rammer, også i forhold til de retningslinjer, der er om at holde børnene adskilt,« fortæller han storsmilende.

Børnehaven har fået plads til fire grupper à 11 børn.

»I næste uge bliver vi flere, end vi er nu, så der må vi blande grupperne lidt i forhold til, hvilke stuer de normalt tilhører. Og de er sådan set vant til at være delt op hjemmefra, hvor der er stuer og en legeplads, der er opdelt i zoner, så det kommer der faktisk ikke de store spørgsmål ud af.

De har været gode til at falde ind og synes, at det her er vildt spændende og: Wooow. Det har været et hit. Der er også flere forældre, der bare siger: ’Fedt. Skal vi lige bytte job lidt?’,« fortæller Jesper.

Isbjørnens pædagogiske leder Tina Bach Larsen er også på visit, og hun kalder forholdene for ’luksus’:

»Vi har faktisk flere børn, end vi har plads til hjemme på institutionen med de regler, der er, så vi var nødt til at kigge på andre løsninger. Og da vi så var hernede og se det, sagde vi bare ’yes’ – her er jo meget mere plads, end vi er vant til. De har været så søde og imødekommende. Og så har vi udvidet med vask, toiletter og pavillon i vores udflytterbørnehave, så vi kan have 11 børn ekstra deroppe (i Hørsholm, red.).

Det er stadig en udfordring at undgå, at de små blander sig for meget, og vi har indført legetøjskasser til formiddag-eftermiddag eller forskellige dage på ugen. Men det med rengøring og håndvask fylder meget, og vi er jo ikke eksperter, så vi bliver hele tiden klogere. Der er rigtig meget logistik i det med 280 børn og forældre, der skal høres hver uge, så vi får en idé om, hvor mange vi skal være på arbejde.

Andre nyheder

Kommunen har oprettet en jobbank, hvor vi kan hente ekstra hænder, og det bruger vi. Ellers kan vi ikke opretholde faste voksne til hver børnegruppe oveni alt det andet. Det koster selvfølgelig, når man skal leve op til de nye retningslinjer. Men vores personale har været helt forrygende, og stemningen er supergod. Jeg synes godt nok, de har ja-hatten på,« siger lederen.

Klub-action for skolen

Klokken 9.30 ankommer to klasser fra Ålholm Skole og indtager under stor jubel den anden halvdel af Hafnia-Hallen. Den står på fodbold, stikbold og beachvolley i tre timer, og dét er en opgradering fra de daglige udfoldelsesmuligheder. Her er klubmedarbejder Sylvester Brogren Andersen fra Fritidscentret Ydre Valby, som dækker Ålholm og Valby Skole, kaldt ind som assistance. Og han kender hallen rigtigt godt i forvejen:

»Til hverdag er jeg med i projektet ’Natsport’, hvor vi er her i hallen hver fredag aften indtil klokken 22 og fortsætter i Lykkebo Hallen bagefter med de unge over 16. Det er jo så på standby nu, så det er da noget anderledes: Vi er vant til at møde på sene tider og arbejde til sent om aftenen, og nu skal vi op og i gang klokken otte. Det er lige med at få vendt døgnrytmen.

Det har været rigtig fedt at være med i det her system, hvor jeg står for noget bevægelse og aktivitet ind imellem dansk- og matematiktimer, og så roterer vi i treholdsskift. Det er vi rigtig glade for, og ungerne tager det godt med forskellige legegrupper og alle reglerne – det er meget at forholde sig til, og det er flot, at de kan. Jeg tror ikke, jeg havde kunnet følge med, da jeg var ung,« griner Sylvester.

Hal på løntilskud: Livsbekræftende opgave

Under den nuværende nedlukning mister Hafnia-Hallen 60 procent af sin omsætning – det er den kommercielle andel af hallens drift: Café, arrangementer og leje. Derfor er hallen kommet med i statens lønstøtteordning for ni hjemsendte medarbejdere. Nu er de tre tilbage til at håndtere aktiviteterne, som nu udelukkende drejer sig om hallens 40 procent kommunale opgaver, fortæller lederen af hallen Jan Barslev:

»Vi kom hurtigt i gang med at sørge for alle faciliteter, afspærring og så videre, så lærere og pædagoger kan sørge for indhold og tage sig af børnene – rammerne er vi gode til. Det er superdejligt og livsbekræftende at have børn i alle aldre, og børnehaven er en gruppe, som vi næsten ikke har haft inde før, så det er ret skægt. Og det er vores indtryk, at de synes, det er et fedt sted at være.

Vi har et super samarbejde med kommune, institutioner og foreninger. Og nu hvor foreningerne ikke er aktuelle, er det skoler og institutioner, der er vores primære kundegruppe. Vi har tre 3.g klasser fra Rysensteen og Sankt Annæ, klasser fra Ålholm, Frejaskolen og Vesterbro Ny Skole og så Isbjørnen med deres 45 børn. Vi ser da nogen nye oveni den store gruppe, der plejer at komme her. Og vi kan jo mærke, at skolerne er pressede, så det er fint, at vi kan hjælpe dem i sådan en situation.«

Maria Skovdal Knudsen er booking- og eventansvarlig i hallen. Hun havde fornøjelsen af at vise fire små piger rundt i hallen tidligt mandag:

»Ja, der var glade dage. Vi havde det hele for os selv, inden der kom et ryk-ind senere. At få tæerne i sandet og løbe på græsset, det var en fed oplevelse. Og så er det dejligt for os, at der endelig er børn her, så vi ikke sidder her helt for os selv.

Ja, I kan bruge os – og det kan I faktisk også i de normale hverdage. Det har da givet øget opmærksomhed på os som en mulighed for institutionerne i området. Vi er jo en speciel konstruktion som selvejende, der driver en kommunal hal,« smiler Maria.

I sidste uge blev der åbnet for en lille andel af udendørs idræt på de kommunale anlæg, også i Hafnia-Hallen, hvor tre beachvolley-klubber nu har genoptaget træningen. Senere hen følger den fysiske træning i hallen.

»Ellers er vores forventning, at alle de indendørs aktiviteter først åbner på den anden side af sommerferien,« slutter Jan Barslev.