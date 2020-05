Vandet er forurenet: Vent med strandturen i Valby til næste år – og hold hunden på land

Selv om den nye Valby Strand allerede ser tillokkende ud, advarer kommunen mod at kaste sig i bølgerne denne sommer – vandet er ikke rent nok.

Den kommende Valby Strand vil være afspærret frem til august.

Arbejdet med at anlægge en strand i Valbyparken går nu ind i sin anden fase. Sidste sommer blev første fase afsluttet, og den stejle skråning med sten, som før adskilte Valbyparken og vandet i Kalveboderne, blev erstattet af en 120 meter lang sandstrand.

Men selv om stranden umiddelbart ser færdig ud, må de badelystne gæster dog væbne sig med tålmodighed.

Arbejdet blev genoptaget i sidste uge, og her vil der blandt andet blive etableret en støttemur i beton mellem stranden og parken og en opholdstrappe i granit mellem grusstien og sandstranden. Siden september sidste år har det været muligt at benytte stranden til ophold og aktiviteter på land, men på grund af arbejdet bliver stranden nu igen spærret af frem til august. Der vil stadig være en midlertidig sti til cyklister og gående, så de kan passere anlægsarbejdet og nyde stedet rundt omkring byggepladsen, og cykelforbindelsen langs vandet er sikret.

Andre nyheder

Spildevandsbakterier

Når fase to af anlægsarbejdet afsluttes til august, kommer der igen en pause frem til foråret 2021, hvor tredje og sidste fase går i gang.

I månederne mellem anlægsperioderne vil byggepladsen igen blive fjernet, så man kan besøge Valbyparkens nye sandstrand. Dog forventer teknik- og miljøforvaltningen tidligst, at vandet vil være rent nok til badning i løbet af 2021.

Den nuværende vandkvalitet skyldes, at der ofte kommer spildevandsbakterier fra Damhusåen og Gåsebækrenden, som kan være sundhedsskadelige – også for hunde, understreger kommunen. Der er udført tiltag, som reducerer spildevandspåvirkningen, men kommunen undersøger stadig, om der er brug for flere tiltag for at opnå en tilstrækkelig god badevandskvalitet.

Når de sidste anlægsarbejder er afsluttet, er der mulighed for at tilvælge forbedringer til parken, som placeres i området nær stranden. Men hvilke faciliteter og hvor mange afhænger af, hvor mange penge, der er tilbage.

Det kan for eksempel være cykelparkering eller opgradering af træningsredskaberne. Disse faciliteter vil blive udvalgt i samarbejde med arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra Valby og Kgs. Enghave Lokaludvalg.