Skæbnedage: Skal vi nøjes med en skrabet model af det nye bibliotek?

Valby Lokaludvalg kæmper efter eget udsagn »med næb og kløer« for at skaffe de sidste 26 millioner kroner til den ideelle udgave af det kommende bibliotek på Toftegårds Plads.

I disse timer forhandler rådhusets politikere om, hvordan størstedelen af kommunens ubrugte finanser fra sidste år skal spenderes. Og her har Valby Lokaludvalg en stor bøn:

»Vi kæmper med næb og kløer for, at der bliver bevilget 26 mio. kroner ekstra til biblioteksbyggeriet på Toftegårds Plads i overførselssagen, der forhandles på rådhuset i denne uge. Det bibliotek, der kan blive råd til med pengene fra Budget ’20, rækker nemlig kun til en skrabet model, som Valby ikke kan være tjent med,« skriver udvalget på sin hjemmeside.

Andre nyheder

Tegnestuen Schønherr og Rolvung og Brøndsted Arkitekter, der vandt konkurrencen om helhedsplanen for Toftegårds Plads, hvor det nye Valby Bibliotek indgår, måtte sidste år lave en ‘light’-udgave af projektet, så det kunne holdes indenfor de 72 millioner kroner, der var afsat i budgettet.

Visionen er en »kulturens plads i Valby«, som skærmes fra trafikken og gøres til et indbydende byrum – en ny livsnerve i Valby og ikke blot et trafikknudepunkt.

»Selv med de ekstra 26 millioner taler vi ikke om et dyrt bibliotek – og ekstrabevillingen er nødvendig for at bygge et bibliotek, der kan få en sammenhæng med pladsen, der skal udbygges senere.

Den nedskårne version er en firkantet udgave forklædt som grøn, og den lever slet ikke op til det, vi er blevet stillet i udsigt, og heller ikke til det, konkurrencevinderen har tegnet,« skriver lokaludvalget videre.

Det kræver en ny lokalplan for pladsen senere på året, før biblioteket kan anlægges. Den kan bane vej for hele projektet ‘Bølgen’, som arkitekterne vandt konkurrencen på, der inkluderer en renovering af den nordlige del af Toftegårds Plads til et indbydende grønt byrum med plads til kulturarrangementer og en opdateret legeplads i Trekronergade.

Et forslag om at finansiere hele herligheden med boliger foran Movia-bygningen er dog ikke en, der er opstået i lokaludvalget:

»Det er heller ikke et ønske vi har hørt fra Valbys borgere i forbindelse med inddragelsen om brugen af pladsen. Det er derfor afgørende for os, at alt yderligere byggeri bidrager til pladsens funktion som et kulturelt og samlende centrum i Valby, og at der ikke tillades mere byggeri end foreslået,« skriver de.

Andre nyheder

Opdateres…

Her kan du se visionen for »kulturens plads i Valby«: