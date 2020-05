Unge bringer glæde ud med boomboksen

‘Folehavens Ungeværter’ har travlt med at skabe stemning og fællesskab, når de bringer musik ud i gårdene for tiden.

»Heeey-up, hey-up…«

De glade toner fra Wafande fra boomboksen gjalder mellem blokkene tirsdag klokken 18. Og det er ikke en spontan ungdomsfest, der er i gang: I over en måned har Meriam, Jaycé og Frederik spænet rundt i Folehavens gårde sammen med andre unge fra kvarteret for at sprede glæde og sammen hold i et forår, som er en udfordrende tid med afstand og isolation.

Dømmer for hurtigt

De tre er aktive i projektet ’Folehavens Ungeværter’, som startede i november sidste år. Det skal skabe fællesskab, tryghed og fremtidsmuligheder for de unge i kvarteret. I disse corona-tider har de turneret rundt for at danse og klappe i 20 minutter i samtlige gårde i Folehaven – og nu er de snart kommet hele vejen rundt.

»Vi laver events, som skal være med til at skabe et bedre fællesskab i vores boligområde. Både for de ældre og yngre, men også nogle events, hvor vi får blandet folk noget mere, så folk i området lærer hinanden at kende. Der er flere, der bor her, som ikke synes, det er et særlig sikkert område, men på den måde kan vi vise, at man føler sig mere sikker, når man bare lige har lært hinanden at kende.

Personligt føler jeg mig meget tryg. Jeg tror, at folk dømmer lidt for hurtigt,« forklarer Jaycé, som til daglig går på Niels Brock.

»Ordentlig sammenkomst«

Ungeværternes playlist indeholder klassiske feelgood-numre à la Kim Larsen, dansktop, Shakira og Wafande. Udover musikindslagene har ungeværterne mødtes online og brygget på en masse idéer til aktiviteter, som unge kan lave, blandt andet en online Fifa-turnering og en tegnekonkurrence. Og flere ting er på vej, fortæller de.

Meriam går normalt på Københavns åbne Gymnasium, og hun synes at tiden derhjemme er lang:

»Det er svært, når man ikke kan være sammen med sine nærmeste, og når vi laver musikhappenings, kan vi jo heller ikke få folk ned og være med. For et par måneder siden kunne vi lave alt muligt, hvor vi kunne være sammen nede i gårdene og hygge. Det er lidt trist. Nu må vi nøjes med, at folk klapper med fra altanerne. Og så er der flere, der har kastet penge ned til os, når vi kom rundt – det har vi så måttet takke nej til.

Vi satser på at lave en ordentlig sammenkomst på byggeren, hvor vi kan invitere en masse folk til hygge, når det her er overstået,« siger hun.

»Man kan specielt mærke det på de ældre. De passer ekstra godt på og går i en stor bue udenom, når man skal krydse hinandens vej – sikkerhed først, men man behøver jo heller ikke at være ti meter fra hinanden,« smiler Frederik, som går i 9. klasse på Kirsebærhavens Skole.

Bonus: To om Folehaven

Hvad er det specielle ved Folehaven?

»Alle unge kender hinanden, så der er et stort fællesskab, hvor alle kan snakke med hinanden. Der er et sammenhold, som gør, at man føler sig tryg.«

Hvad ønsker du for Folehaven de kommende år?

»Vi håber, at vi får et godt fællesskab i gang, så alle kan få et godt øje til hinanden. Vi vil bare fortsætte med at lave events, så flere og flere lærer hinanden at kende. Vi har lige fået bygget kulturhytten heromme, som vi lige nåede at tage i brug inden corona. Den skal vi have meget mere gang i, så her er egentlig alt, hvad vi har brug for.«

Fakta: Folehavens Ungeværter

Ungeværter er et projekt i Folehaven, hvor lokale unge kan være med til at skabe et godt ungemiljø, blive hørt af afdelingsbestyrelsen, tage kurser, der styrker ift. fremtidige uddannelses- og jobmuligheder mm.

Forløbet med ungeværterne har kørt et stykke tid inden Danmark blev lukket ned. Under corona-krisen har ungeværterne igangsat en række initiativer for at holde beboernes humør op og sørge for underholdning for både unge og ældre.

Projektet er skabt af SURF-Valby, en boligsocial helhedsplan, som omfatter Folehaven, Hornemanns Vænge og Valbyejendommene. SURF står for sammenhold, udvikling, respekt og fællesskab.

