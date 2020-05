Forslag: Unge fra tre områder skal blandes på ny skole ved Torveporten

I 2026 står en ny skole klar ved Torveporten, og kommunen foreslår nu, at den skal være fælles udskoling for de største klasser, også fra Lykkebo og Kirsebærhavens Skole. Der er borgermøde 11. juni.

Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være basisafdelinger og den ny skolebygning ved Torveporten skal være udskolingsafdeling i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelse.

Det er i hvert fald tanken i det forslag, som børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune behandlede i forrige uge for at komme videre i planerne om den kommende skole ved Torveporten, som skal stå klar i 2026.

Kommunen holder sammen med Valby Lokaludvalg borgermøde om forslaget torsdag 11. juni. Den nye skolestruktur er i høring frem til 20. juli.

Den nye skolestruktur skal sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten på tværs af skolerne – og give nye muligheder for at skabe bedre og mere målrettede skoletilbud for de enkelte aldersgrupper, for eksempel et mere spændende ungemiljø, når man samler de ældste elever på tværs af de tre områder.

Den nye struktur forventes at træde i kraft i skoleåret 2022/23.

Nye skoler med gamle

Der skal etableres op mod 10-15 nye skoler i København over de næste 20-25 år.

Flere og flere københavnere vælger folkeskolen til, men der er også udfordringer i form af skoler med en stor udsivning af elever i de ældste klasser, og det lægger pres på skolernes økonomi. Derfor kan det være svært at tilbyde varierede og inspirerende ungemiljøer til de ældste elever.

Samtidig kan der være fidus i at blande de unge mennesker på tværs af nærområder, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) til Valby Bladet:

»Vi skal tænke os godt om, når vi bygger flotte, nye skoler. Det kan give god mening at indtænke dem i en struktur, hvor de samarbejder med de eksisterende naboskoler. Den nye skolebygning i Valby skal være med til at give et løft til hele lokalområdet og naboskolerne. Vi skal sikre, at nye skoler ikke dræner naboskolerne for elever, og at skolerne i højere grad bliver samarbejdspartnere frem for konkurrenter.

Den nye skolestruktur skal bidrage til at skabe en mere sammenhængende by med en mere blandet elevsammensætning på skolerne, hvor børn og forældre kan mødes på tværs af etnisk og social baggrund.

Med en samlet udskolingsafdeling for hele området kan vi desuden skabe et mere attraktivt ungdomsmiljø for de ældste elever i Valby med større variation og kvalitet i valgfag og linjefag,« siger Christensen.

Ny Folehave-bro på vej?

Idéen vil stille store krav til skolevejene, da områderne har stærkt trafikerede hovedveje, og i lignende sammenlægninger har det også været nævnt, at de mindste klasser kommer til at mangle rollemodeller, når de store forsvinder i for eksempel 6. eller 7. klasse.

»Med forslaget til ny skolestruktur i Valby er det meget vigtigt, at vi skaber sikre skoleveje for børnene. Der er blandt andet behov for, at der bliver afsat penge til at skabe en tryg forbindelse på tværs af den meget trafikerede vej Folehaven – meget gerne i form af en bro for fodgængere og cyklister, der kan komme mange borgere i Valby til gode,« siger børne- og ungdomsborgmesteren.

Borgermøde 11. juni

I det omfang coronasituationen tillader det, planlægger Valby Lokaludvalg i samarbejde med børne- og ungdomsforvaltningen et borgermøde 11. juni klokken 17.00-18.30 på Lykkebo Skole i Aula – indgang via Vigerslevvej 141. Her deltager børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen også.

Tilmelding på mail: j75u@kk.dk senest 2. juni.

