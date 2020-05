Københavns mest omstridte havn holder delvist åbent over sommeren

Københavns Havn bliver i disse dage gjort klar til sommersæsonen. En del af arbejdet består i at begrænse indsejlingen fra syd for at holde forbudte vandscootere og jetski ude af havnen.

Som led i det arbejde har By & Havn Havn i samarbejde med Københavns Politi besluttet at lukke for alle stigbordene i Sydhavnen – bortset fra én, der holdes fri til gennemsejling.

»Løsningen med at holde et enkelt stigbord åben er god, fordi den tøjler vandscooterne, samtidig med at kajakker og småbåde stadig kan sejle igennem og har adgang til at boltre sig i hele havnen – også på de store og lidt mere stille vandarealer syd for Slusen,« siger Kristian Wederkinck Olesen, der er kommunikationschef i By & Havn.

Andre nyheder

By & Havn lukkede ellers for samtlige sluser ved Sydhavnen, efter to amerikanske udvekslingsstuderende mistede livet i en vandscooter-ulykke i 2017. Men i sommeren 2019 valgte By & Havn at åbne en enkelt sluse, så lovlydige borgere igen kunne bruge havnen.

Her var der en enkelt vandscooter, der slap igennem. By & Havn og Københavns Politi mener dog stadig, at løsningen, der blev iværksat i 2019 og nu også i år, fungerer efter hensigten.