Mand kørt på hospitalet efter knivstik i Blommehaven

En mand blev i går aftes stukket ned med en kniv i Blommehaven, der ligger mellem Vigerslevvej og Gammel Køge Landevej.

Ifølge Thomas Hjermind, der er vagtchef ved Københavns Politi, blev manden sent i aftes kørt på hospitalet for at få behandling for knivstikket. Det fortæller han til TV 2 Lorry.

Han ønsker dog ikke at udtale sig om, hvor på kroppen manden er blevet stukket, mens han dog fortæller, at gerningsmanden endnu ikke er pågrebet.

Alle borgere, der kan have set eller hørt noget, opfordres til at kontakte politiet på 114.