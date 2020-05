Dræbervirus hærger blandt hunde: »Uden behandling overlever de færreste«

Af Jonas Ingvardsen

For tre uger siden kunne Valby Bladet fortælle, at en vortevirus havde ramt fåreflokken på Sydhavnstippen, og nu har endnu en virus spredt sig blandt dyrene i vores område.

Valby Dyreklinik oplyser således på deres Facebook-side, at klinikken gennem de seneste uger har haft flere hunde indlagt til intensiv behandling for parvo-virus. En virus, der rammer hundens mave-tarmkanal og kan være livstruende, hvis hunden ikke er vaccineret.

»Det er et år siden, vi sidst så et tilfælde, og nu ser vi flere tilfælde inden for samme periode, så det er på den baggrund, at vi vurderer, at der er tale et udbrud,« siger Rolf Thorsen, der er seniordyrlæge på klinikken.

Han fortæller samtidig, at alle de hunde, der har været indlagt på klinikken, har hjemme i Valby og omegn. Derfor er det ikke utænkeligt, at virussen er i udbrud i netop Valby og omegn, vurderer dyreklinikken.

Kan ikke overleve uden behandling

Når en hund får konstateret parvo-virus, skal den behandles omgående. Og på en ganske intensiv måde, fortæller Rolf Thorsen, der kalder behandlingen for »en af de mest intensive behandlinger, de har på klinikken«.

»Hundene får seks-syv forskellige slags medicin intravenøst (direkte i en vene, red.). På den måde holder vi hundene i live, mens de selv bekæmper sygdommen. Uden behandling overlever de færreste af hundene,« siger Rolf Thorsen, der beretter, at flere hunde er blevet aflivet på grund af virussen.

Hundene får desuden indopereret en sonde i spiserøret, som de ligger indlagt med i en hel uge. Det kræver en dyrlæge og en sygeplejerske til at passe dem døgnet rundt, og derfor har klinikken indkaldt ekstra personale til at behandle de virusramte hunde.

Vil inddæmme smitten

Da virussen potentielt kan være i udbrud, vil Valby Dyreklinik så vidt muligt forsøge at inddæmme smitten. Derfor har klinikken lukket græsområdet foran klinikken, så området ikke udvikler sig til et smitteområde for besøgende dyr.

»Vi kan desinficere fliserne, men ikke græsarealet, fordi den tynde afføring løber ned i græsset. Virus kan overleve op til et halvt år på græs, så den er meget modstandsdygtig. Når det er varmt, dør den dog hurtigere, så vi kan forhåbentlig åbne græsarealet om en-to måneder. Vi ved ikke med sikkerhed, om der findes virus på græsarealet, men vi vil hellere være på den sikre side,« fortæller Rolf Thorsen.

Udover at spærre græsområdet af har Valby Dyreklinik også udformet nedenstående retningslinjer, som dyreejere skal følge, når de besøger klinikken med deres dyr.