Glade lærere og elever: »Vi har aldrig arbejdet under så gode vilkår, som vi gør nu«

Man plejer som regel at sige, at intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Sådan forholder det sig i hvert fald på Kirsebærhavens Skole i Valby, hvor lærerne for alvor er kommet tilbage i arbejdstøjet, efter skolerne har været lukket siden 16. marts på grund af corona-krisen.

Ifølge Louise Trolle, der er lærer på Kirsebærhavens Skole, har den nye hverdag nemlig betydet, at lærerne har mere tid til børnene, end de havde, før skolerne lukkede ned.

»For at være helt ærlig så har vi aldrig arbejdet under så gode vilkår, som vi gør nu,« siger Louise Trolle.

Hun underviser skolens tredje årgang, og her har den nye og anderledes skoledag blandt andet betydet, at hun er tilknyttet den samme klasse størstedelen dagen. Ifølge Louise Trolle giver det en helt anden ro i hverdagen – både for lærerne og eleverne.

»Aldrig nogensinde har vi haft tid til at være sammen med børnene på den her måde – vi har aldrig haft mulighed for at lade børnegruppen definere vejen for, hvor vi skal hen. Vi ser børn, der blomstrer op i de her små klasser,« lyder den opmuntrende melding fra Louise Trolle.

Var skeptisk

Louise Trolle var dog først og fremmest skeptisk over for regeringens beslutning om at sende de små elever tilbage i skole efter påske. For hvordan skulle børnene holde afstand?, spurgte hun straks sig selv. Men da første skoledag var overstået, var Louise Trolle anderledes positiv. Det skyldtes blandt andet de kortere skoledage, som blev anbefalet på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

»Vi har i princippet mindre undervisning, men den undervisning, vi har, er der meget større kvalitet i. Og vi har fokus på børnenes trivsel. Vi er jo i gang med at omprogrammere elevernes hjerner, for vi beder dem jo om at gøre noget helt unaturligt og holde afstand fra hinanden. Derfor er det så vigtigt, at vi har muligheden for at være sammen med dem på en anden måde,« mener hun.

Ifølge Louise Trolle kan den nye skoledag, som den ser ud efter genåbningen, mærkes direkte på eleverne.

»Jeg har en elev, som normalt har svært ved at åbne sig i klasserummet. Han har aldrig sagt noget eller vist sit morgenhumør, men nu siger han noget. Jeg bliver helt rørt, fordi han blomstrer op. Stort set alle børn blomstrer op i denne hverdag,« beretter Louise, der derfor håber, at man fremover kan bevare den ro, der præger skolen netop nu:

»Man skal aldrig stå stille, men det er også dejligt med den tillid til vores faglighed, som vi lige nu oplever – både fra forældrene, men også fra vores ledelse,« siger hun afsluttende.

7. maj besluttede regeringen, at folkeskolens ældste elever også skal tilbage i skole. Genåbningen af de ældste klasser trådte i kraft 18. maj.