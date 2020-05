Underjordisk: Sydhavnsmetroen set fra oven

Om fire år åbner metroen gennem Sydhavnen til Ny Ellebjerg. Men lige nu udgør strækningen en kæmpemæssig arbejdsplads under jorden – det har Metroselskabet fået foreviget fra oven.

Mens forårssolen skinner, arbejdes der på fuldt tryk med at anlægge ny metrolinje til Sydhavnen. Begge tunnelboremaskiner er i fuld gang med borearbejdet dybt under jorden, hvor de skal anlægge to metrotunneller på cirka 4,5 kilometer.

Den første maskine, 140 meter lange Inge, har tilbagelagt strækningen fra Enghave Brygge til Sluseholmen og er på vej videre mod Mozarts Plads, mens den anden tunnelboremaskine, Olivia, bryder igennem til Sluseholmen om få uger.

Den nye metrolinje til Sydhavn vil bestå af fem underjordiske stationer fra Havneholmen til Ny Ellebjerg, som bliver et nyt trafikalt knudepunkt. Stationerne bliver en del af den nye metrolinje M4, som går fra Orientkaj i Nordhavn ind over City og videre til Sydhavn. Sydhavnsmetroen forventes at stå klar i 2024.

Metroselskabet har lige sendt en fotograf til vejrs for at tage friske fotos af de fem byggepladser i Sydhavn og skaktbyggepladsen Strømmen nær Ny Ellebjerg, hvor der skal anlægges et sporskiftekammer.