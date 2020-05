Sydhavnens største ønske blev ikke opfyldt

Istandsættelsen af Østre Kapel, så det kan blive et trygt samlingssted og kulturhus i kvarteret, var ikke på listen, da der blev uddelt overskydende budgetpenge fra rådhuset.

»Den helt store vision er et moderne teater- og kulturhus med en café, hvor man kan komme og få et øjebliks ro, også om efteråret og vinteren med varme og isolering. Og så er der behov for noget aktivitet i det her hjørne af kirkegården, som ellers har været plaget af hærværk og rapserier. Mens vi har været her, er det gået markant ned,« fortæller Mille Maria Dalsgaard, der er kunstnerisk leder for Sydhavn Teater og slår ud med armene mod de afskallede vægge i det lille kapel på Vestre Kirkegård.

Andre nyheder

Østre Kapel har stået mere eller mindre tomt og forladt gennem 90 år, og vandet har dryppet gennem taget på den bevaringsværdige bygning i flere år. For tre år siden investerede Københavns Kommune en million kroner i nødtørftige reparationer og en forundersøgelse af, hvordan det nu 107 år gamle kapel kunne gøres til et lækkert mødested mellem Bavnehøj, det gamle Sydhavn og Valby.

Samtidig fik teatret mulighed for at lave forsøg med at bruge bygningen henover sommeren. Der har både været teater, jazzkoncerter, filmforevisninger og allehelgens-lysaftener siden da. Det har været en stor succes, men mulighederne er begrænsede uden en gennemgribende renovering, fortæller Mille:

»Det er de oprindelige tegl fra 1913, der ligger på taget. Det er hullet, så det regner ind, og man har været nødt til at udskifte nogle af de bærende konstruktioner – ellers havde vi slet ikke kunnet være her. Det er nu, man skal gå ind og vise rettidig omhu, hvis man vil bevare den her vidunderlige bygning.«

Corona-pause

Så sent som i januar var der politisk velvilje i hele to udvalg på rådhuset. Men da de overskydende kommunale kroner fra sidste års budget blev uddelt i forrige uge, stod den på corona-hjælp og kernevelfærd, så det faldefærdige kirkegårdskapel må klare sig lidt endnu.

»Corona landede jo pludselig midt i det hele, og så er det klart, at der sker nogle omprioriteringer i forhold til de akutte behov. Det er nok derfor, at det er blevet sparket til hjørne. Men det er et pissegodt projekt, som vil gøre så stor en forskel lokalt: Et kæmpe løft for hele Kgs. Enghave og samtidig noget helt unikt for København,« siger teaterlederen og fortsætter:

Andre nyheder

»Det er gået godt i spænd med kirkegården, og så har vi gradvist udvidet samarbejdet. Det kan virkelig blive et af de hverdagens mødesteder, som vi bare mangler her omkring.

Der er meget, der peget i den rigtige retning, så jeg er overbevist om, at det her bare er et bump på vejen, og at politikerne vil tage det helt store ryk i budgettet for næste år.«

Prisen for hele herligheden anslås til 26 millioner kroner, og cirka halvdelen skal skaffes fra fonde.

To sydhavnsønsker

Projekt Østre Kapel har længe været på Kgs. Enghave Lokaludvalgs ønskeseddel, når der skulle prioriteres budgetkroner på rådhuset. Derfor havde man nu valgt at holde sig til to ønsker fra politikerne, fortæller Jan Fønss, som sidder i lokaludvalget og i styregruppen for den nye områdefornyelse Bavnehøj, hvor han selv bor:

»Det ene var renoveringen af Bavnehøj Skole, det andet Østre Kapel. To ting, der er trukket alt for meget i langdrag. Skolerenoveringen blev heldigvis sat i gang som en akut sag allerede inden forhandlingerne. Et samlingssted for hele kvarteret er virkelig et af de ønsker, der er gået igen fra folk i Bavnehøj.

Da jeg var barn og ung, kunne man netop gå igennem kirkegården om aftenen, men det sluttede, da der var en serie af hærværk, og kirkegården blev brugt som flugtvej for nogle af rødderne i kvarteret. Nu vil man jo gerne åbne nogle af lågerne igen og gøre området mere tilgængeligt, og her er aktiviteten ved kapellet afgørende – der er ikke rigtigt noget andet, der kan give både det kriminalpræventive og det kulturelle løft, som Østre Kapel kan,« påpeger Fønss.