Tour de Skrald: Valbys unge sossere samler skrald under coronakrisen

Cigaretskodder, ispapir og flasker er bare noget af alt det skrald, der ligger i græsset langs Vigerslev Alle.

For at komme skraldet til livs har Danmarks Socialdemokratiske Ungdom samlet skrald hver søndag under coronakrisen i en kampagne, de kalder ’Tour de Skrald’. Det har de gjort, så kampen for miljøet ikke bliver glemt, selvom krisen raser.

»Her har vi i DSU under hele lockdown-perioden samlet skrald hver eneste søndag rundt omkring i Danmark. Det har vi gjort for at sætte fokus på vores natur og ikke mindst, fordi klima- og miljøkampen ikke må blive glemt,« siger Rasmus Emborg, der er formand for DSU Valby.

Søndag 24. maj inviterede DSU Valby også den lokale partiforening med på skraldeturen, der endte med en ’gevinst’ på 75 kilo skrald og 400 cigaretskodder.

DSU fortsætter deres kampagne de kommende søndage, og de opfordrer samtidig alle Valbys borgere til at tage en skraldepose med, når de går en tur.