Byggeplaner på Saxtorphsvej buldrer videre

Planerne om at bygge en tredje børneinstitution på den stærkt trafikerede villavej Saxtorphsvej fortsætter på trods af massiv kritik. Lokaludvalget håber stadig på en alternativ løsning, men børne- og ungeborgmesteren holder fast i at inddrage områdets sidste grønne plet til projektet.

Hver morgen hersker der tratikkaos på Saxtorphsvej, når forældre skal aflevere deres børn til en af vejens to institutioner, og når børnene hentes i bus for at køre i udflytterbørnehave, går hjulene på Valby-villavejen ofte helt i stå.

Sidste år afsatte kommunen knap 134 millioner kroner til endnu en institution på kvarterets sidste grønne fællesområde. Beboere, forældre i de to eksisterende institutioner og Valby Lokaludvalg mener stadig, at de er blevet lovet et grønt åndehul i kvarteret – det bruger begge institutioner nemlig også til, at børnene kan få vind i håret og græs under gummiskoene.

Andre nyheder

Men byggeplanerne for en tredje institution med 13 børnegrupper er i fuld gang. Efter planen skal den nemlig stå færdig i 2023, så arbejdet med en ny lokalplan for området og med selve byggeprojektet er gået i gang. Senest har Byggeri København afholdt en åben ’virtuel tegnestue’, hvor folk kunne kommentere og tegne med på parkeringsløsning og udearealer i kvarteret.

Et glemt møde

Lokaludvalget står nu i lidt af en kattepine: På den ene side arbejder man stadig for at finde et andet sted til institutionen, og på den anden side opfordrer man borgerne til at gå konstruktivt ind i processen om den uønskede institution. Formanden Michael Fjeldsøe siger:

»Jeg regner jo med, at det møde med kommunen, vi er blevet lovet, også kommer i stand, så det ikke bare via systemets egen logik bliver sådan, at ’hov, nu er der truffet en beslutning’, for der er jo gået lang tid. Vi har ikke haft mulighed for at diskutere grundlaget for deres konklusioner om, at der ikke findes alternativer. Jeg har skrevet til borgmesteren (børne- og ungeborgmester Jesper Christensen, red.), at hvis man mener at have truffet en beslutning, så må man sige den lige ud og stå på mål for den.«

Det lader dog til, at Fjeldsøes bekymring er ved at blive til virkelighed: Kommunen oplyser nemlig nu, at de mange trafikale problemer vil blive taget op af teknik- og miljøforvaltningen i arbejdet med den nye lokalplan. Men et realistisk alternativ til overhovedet at bygge en tredje institution har man ikke fundet, siger børne- og ungeborgmester Jesper Christensen (S) til Valby Bladet:

»Jeg kan godt forstå, man i kvarteret kan ærgre sig over, at der skal bygges på et grønt areal. Men København er også blevet en børneby, hvor vi hele tiden skal sikre, at der er institutionspladser til alle og i gode rammer. Der er lavet en tilbundsgående undersøgelse, der viser, at der ikke er andre steder i området, hvor det er muligt at placere institutionen.

Andre nyheder

Jeg er helt enig i, at der skal gøres noget ved de trafikale forhold, og det arbejder vi allerede på i lokalplansprocessen. Jeg er sikker på, at der er mange børnefamilier, der bliver glade for at få en institution så tilgængeligt i kvarteret.«

Valby Bladet følger sagen.