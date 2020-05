Grethe og Willy sagde ja til hinanden igen – nøjagtig som for 50 år siden

For 50 år siden blev Grethe og Willy Jensen gift i Vigerslev Kirke med kongebrev. På guldbryllupsdagen var de tilbage i barndommens nabolag for at bekræfte deres ja til hinanden.

Ungerne fra Heldbovej mængede sig ikke med ’gårdstederne’, dengang tilbage i slutningen af 1960’erne. Der var sneboldskampe og smådrillerier på tværs af boligblokkene.

Så det var ikke hverdagskost, at den unge Willy fra Heldbovej faldt for den yngre Grethe ved en ungdomsfest den 6. december 1968, klokken seks om aftenen.

Grethe og Willy husker tidspunktet meget præcist. Vi møder dem i Vigerslev, hvor de faldt for hinanden for mere end et halvt århundrede siden.

De er tilbage i ’barndommens gade’. På mange måder ligner den sig selv, fortæller Grethe og Willy, mens de peger rundt mod lejlighederne og fortæller, hvem der boede der engang – og hvor de selv boede.

»Der kunne jo være 3-4 børn i en toværelses lejlighed dengang,« husker Willy.

Gift med kongebrev

Nu har de fejret guldbryllup som vel et af de yngste par nogensinde. De var 16 og 19, da de blev gift 23. maj 1970 – med kongebrev på grund af deres unge alder.

»Vi havde den samme omgangskreds, men var faktisk aldrig stødt ind i hinanden. Men da det skete, så faldt vi for hinanden med det samme,« fortæller Grethe.

De unge mennesker ville have papir på hinanden, og Willy anmodede om Grethes hånd, som det sig hør og bør, men …

»Min mor sagde nej, hun ville ikke med i kirken,« husker Grethe.

»Hun flippede helt ud. Normalen dengang var jo, at når pigen var gjort gravid, så stak stodderen af,« supplerer Willy.

Grethes mor endte med at tage med i kirken, da det unge forelskede par sagde ja til hinanden. Og ’stodderen’ stak ikke af.

I medgang og modgang

For de levet sammen i 50 år i medgang og modgang, som det hedder.

De forlod Vigerslev og har siden haft bopæl adskillige steder. I en lejlighed på Ny Carlsbergvej. I et rækkehus i Solrød. På en gård med 57 voksne Hereford-kvæg i Jyderup. Og nu på en gård i de svenske skove ’med to haglskud til nærmeste nabo’, som Willy udtrykker det.

Men hvorfor egentlig vende tilbage til Vigerslev for at bekræfte kærligheden?

»Vi er begge konfirmeret der, vores børn er døbt der og vi blev gift der, så vi ville gerne forny

vores ægtepagt, hvis man kan udtrykke det sådan,« siger Willy Jensen.

»Og der er ikke mange kirker, der kan prale med et så ungt guldbrudepar,« smiler han.