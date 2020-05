Michelle knust efter indbrud: Hvem har taget Balder?

Mandag 25. maj blev Michelle Lindskov Bondes højt elskede franske bulldog ved navn Balder stjålet i forbindelse med et indbrud.

Af Jens Meiniche Mouvielle

Den syv og et halvt år gamle franske bulldog blev passet i en lejlighed i København tilhørende Michelle Lindskov Bondes familie, og her viser overvågningsbilleder, at en person begår indbrud og tager Balder med sig i en bil.

Og noget tyder på, at Balder er eller har været i Valby.

»Vi har tjekket den bil, der er blevet brugt til indbruddet, og der kan vi se, at bilen hører til ved Valby. Derfor tror jeg, der er en stor chance for, at han er i den bydel,« siger Michelle Lindskov Bonde og fortsætter:

»Han er jo en ældre herre, så jeg kan ikke se, han skal have noget værdi til trods for sin race ud over alt det, han betyder for mig, og jeg skal bare have Balder hjem. Han viger normalt ikke fra min side, så det er helt frygteligt, at han er derude et sted og ikke kan komme hjem.«

Siden Michelle Lindskov Bonde mistede Balder, har hun gjort alt for at forsøge at få ham tilbage. Hun har kontaktet politiet, udlovet en dusør på 3.000 kroner og lavet et facebook-opslag for at gøre folk opmærksomme på, at Balder er derude og gerne vil hjem.

Ringet op om natten

Og opmærksomhed er lige, hvad opslaget har fået med over 6.000 delinger og mange hundredvis af kommentarer. For folk vil virkelig gerne hjælpe, også i langt højere grad end Michelle havde turde drømme om.

»Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at mit opslag ville gå viralt på den her måde, og jeg er fuldstændig overvældet over folks hjælpsomhed og over, hvor meget de vil gøre for at hjælpe. Jeg er blevet ringet op om natten af folk, der tror, de har set Balder eller som vil hjælpe med at tage ud og lede, og jeg er så taknemmelig.«

Michelle Lindskov Bonde beder indtrængende den, som har Balder, om at komme og aflevere ham anonymt eller på et internat og forsikrer om, at hun ikke vil gøre mere ved sagen, så længe hun bare får Balder hjem.

Københavns Politi har ikke kommentarer til den specifikke sag, da efterforskningen stadig er i gang.