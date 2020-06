Ingen bøder i pinsen: Valby og Sydhavnen overholder forsamlingsforbuddet

Politiet fører dagligt tilsyn med Valbyparken, Sydhavnstippen og Teglholmen, men der har ikke været grund til at udskrive bøder.

Af Jens Meiniche Mouvielle

Solskin, varme og fri fra arbejde.

Alt sammen har ved tidligere lejligheder udfordret forsamlingsforbuddet, hvor folk er stimlet sammen mere end de tilladte 10 personer.

Det har dog ikke været tilfældet for Valby og Sydhavnen i pinsen.

For en opgørelse hos politiet fortæller, at der ikke er blevet udstedt en eneste bøde i Valbyparken, Sydhavnstippen eller Teglholmen under pinsen til trods for at de tre nævnte steder er populære destinationer i høj solskin og varmt vejr.

Det fortæller ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Dahl.

»Vi er opmærksomme på, at københavnerne søger mod de grønne områder, når vejret er godt. Derfor har vi særligt fokus på at vejlede om og håndhæve forsamlingsforbuddet. Vi har netop udstedt et opholdsforbud på Sandkaj i Nordhavn, fordi vi kunne se, at borgerne ikke efterkom vores vejledning om at søge hen, hvor der ikke er mange mennesker,« siger han og fortæller, at det samme kan gøre sig gældende i vores bydel, hvis reglerne ikke overholdes:

»Det samme kan vi gøre andre steder i byen, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt,« lyder det.

Men hvis man skal bruge pinsen som indikator, så virker det ikke sandsynligt, at det bliver aktuelt i de nævnte områder i Valby/ Sydhavnen.

De manglende bøder skyldes nemlig ikke, at politiet har haft travlt andre steder.

Peter Dahl siger nemlig, at politiet dagligt fører tilsyn med de tre områder.