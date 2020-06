Michelles mareridt er forbi: »Jeg er så taknemmelig for, I hjalp mig med at få Balder tilbage«

Fem dage skulle der gå, før Michelle Lindskov Bondes mange anstrengelser bar frugt.

Af Jens Meiniche Mouvielle

Siden hendes 7,5 år gamle franske bulldog Balder blev stjålet i forbindelse med et indbrud i en lejlighed tilhørende familien, har Michelle Lindskov Bonde brugt sine vågne timer på at lede efter Balder.

Og det samme har tusindvis af borgere i København, som har delt Michelle Lindskov Bondes opslag om Balder mere end 6.000 gange.

Også i Valby har interessen været stor for Balder, og da Michelle fik nys om, at Balder kunne være i Valby ud fra en sporting af den bil, der førte ham væk, gik borgerne i vores dejlige bydel også på jagt efter ham.

Ved midnatstid natten mellem fredag og lørdag gik det pludselig stærkt. Michelle Lindskov Bonde blev kontaktet per telefon og fik hurtigt aftalt med en person, at Balder kunne blive afleveret hos en veninde til Michelle. Som lovet holder Michelle denne person anonym.

»Jeg er så lykkelig for at have fået Balder tilbage igen. Han sprang i armene på mig, da jeg hentede ham, og jeg har ikke turde lade ham ude af syne lige siden, jeg fik ham hjem. Jeg er simpelthen så glad og taknemmelig,« siger hun.

Hun tror nemlig ikke på, at det Balder var kommet hjem, uden den store hjælp fra borgerne i København.

Overvældende interesse

»Jeg er så glad for, at folk har taget sig tid til at lede efter ham og holde udkig. Jeg er blevet kontaktet af så mange mennesker, der ville hjælpe, det har virkelig overvældet mig.«

Michelle Lindskov Bonde har især frygtet for, hvordan Balder er blevet behandlet, men hun kan se på ham, at han fået mad og er blevet passet på.

»Jeg har ikke kunnet finde ro siden han blev taget fra mig. For mig er han jo som et barn, og jeg var så bange for, han blev mishandlet. Så jeg er meget lettet over, at det ikke er tilfældet.«

Årsagen til, hvorfor Balder blev stjålet, vides ikke, da den anonyme person blot afleverede Balder til Michelles veninde efter telefonisk aftale.