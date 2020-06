Antallet af anmeldelser af rotter er eksploderet i Valby

Den varme vinter har gjort livsbetingelserne bedre for rotterne. Men det er ikke hele årsagen til, at der er flere, der støder på en rotte i byen.

Af Jens Meiniche Mouvielle

Du har måske bemærket en række artikler fra diverse medier i ugens løb om, at flere kommuner oplever en eksplosion i antallet af rotter.

Blandt andet har kommunerne i Aarhus og Kolding oplevet en fordobling i antallet af anmeldelser om rotter, og også i Københavns Kommune er antallet af anmeldelser steget.

Det samme gør sig gældende i Valby, hvor antallet af anmeldelser om rotter er steget med over 56%.

Således har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget 164 anmeldelser om rotter i perioden 1. januar 2020 til 2. juni 2020, hvilket er en stigning på mere end 56 procent i forhold til samme periode sidste år. Her var antallet af anmeldelser 93.

Andre nyheder

Godt år for rotterne

Og den varme vinter har da også sikret de bedste betingelser for, at 2020 bliver et godt år for rotterne, men temperaturen bærer ikke hele skylden.

Det fortæller skadedyrsbekæmper Per Jonassen fra firmaet Skadedyr-fri.

»Den varme vinter betyder, at rotterne har nemmere ved at finde føde, da frugt og andre fødekilder er tilgængeligt i længere tid. Og jo længere de kan få mad, des bedre er deres livsbetingelser,« siger han og fortsætter:

»Man skal dog også medregne, at folk har arbejdet en del mere hjemme under coronakrisen, og det betyder, at de ser og anmelder flere rotter, end de ville have gjort, hvis de var på arbejde, ligesom de var sidste år, så jeg tror ikke, at det hele skyldes den varme vinter.«

Tallene fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune viser, at de har modtaget 3.441 anmeldelser om rotter i hovedstaden i perioden 1. januar til 27. maj. Det er en stigning på 495 i forhold til samme periode sidste år.

Københavns Kommune forventer, at antallet af rotte-anmeldelser vil lande på ca. 8.200 når året er omme.